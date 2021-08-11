▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Закона.Нет
Гражданин Канады Роберт Шелленберг был казнен в Китае
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 11 Августа 2021 в 12:15:48
Он был задержан в 2014 году за контрабанду наркотиков и в 2018 году был осужден на 15 лет.
Но после задержания в Канаде топ-менеджера компании Huawei его приговор был пересмотрен, и в 2019 году его приговорили к смертной казни.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь