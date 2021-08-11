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Закона.Нет
Гражданин Канады Роберт Шелленберг был казнен в Китае
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danilov 11 Августа 2021 в 12:15:48
Он был задержан в 2014 году за контрабанду наркотиков и в 2018 году был осужден на 15 лет.
Но после задержания в Канаде топ-менеджера компании Huawei его приговор был пересмотрен, и в 2019 году его приговорили к смертной казни.

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