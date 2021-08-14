МВД проверяет деятельность шымкентского антиваксера Айны Бакеевой

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danilov 14 Августа 2021 в 14:17:06
«11.08.2021 года в Министерство внутренних дел поступило заявление по факту смерти 09.08.2021г. казахстанского журналиста Калыбек Атжан, который 07.08.2021г. сообщил на личной странице в социальной сети Facebook об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики предложенной Бакеевой А.А. 11.08.2021 года данное обращение зарегистрировано в Книге учета информации МВД и направлено по территориальности в департамент полиции Жамбылской области для дальнейшей передачи в порядке ст.181 ч.5 УПК (заявление, сообщение об уголовном правонарушении) в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области для проведения соответствующей проверки», - прокомментировали в ведомстве.
По результатам указанной проверки ДП Жамбылской области будет принято процессуальное решение.
9 августа скончался известный казахстанский журналист Калыбек Атжан. 67-летний ветеран казахстанской журналистики заразился COVID-19. Кто-то из знакомых отправил Атжану ролик с дыхательной гимнастикой, которая якобы должна была помочь ему справиться с недугом. Автором данного видео является реабилитолог Айна Бакеева. При этом Калыбек признался подписчикам в соцсетях, что его состояние постепенно улучшалось, но после советов Бакеевой резко стало хуже.
Блогер Ильяс Мынжасаров призвал проверить деятельность Айны Бакеевой, поскольку неизвестно, сколько еще человек могло распрощаться с жизнью, поверив в эффективность дыхательной гимнастики.
Бакеева заявила, что после кончины журналиста перестала принимать пациентов. По мнению женщины, выставить ее причастной к смерти Атжана хотят недоброжелатели. Айна при этом не скрывает, что является противником кампании по вакцинации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. Люди и после прививок умирают. Что же вы их не запрещаете? А, да! Это другое. ХЗ, какой-то цирк и расжижение мозгов.