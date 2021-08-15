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Закона.Нет
Депортация мигрантов: участников драки в Москве начали выдворять из страны
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danilov 15 Августа 2021 в 10:13:37
Из России выслали 26 мигрантов – участников массовой драки в московском районе Кузьминки. Группу иностранцев накануне в наручниках депортировали в Киргизию из московского аэропорта "Домодедово". Им запретили въезд в Россию на 40 лет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 15.08.2021 в 12:50:14   # 783062
Нужно ещё выставить Киргизии счёт за затраты на депортацию
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  Zoggyla 15.08.2021 в 13:40:02   # 783065
Quote:
Кто оплачивает депортацию

Отбытие из России и возвращение на родину так или иначе связано с определенными финансовыми затратами (например, приобретение билетов на поезд или самолет). Покрытие расходов может возлагаться:

на самого депортируемого мигранта;
на любую организацию или физическое лицо, которые пригласили иностранца на территорию РФ;
на дипломатические учреждения того государства, в которое высылается гражданин.

Российская Федерация также может покрыть расходы, но только в случаях, когда вышеперечисленные пункты невозможны для выполнения.
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