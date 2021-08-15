Депортация мигрантов: участников драки в Москве начали выдворять из страны

Кто оплачивает депортацию



Отбытие из России и возвращение на родину так или иначе связано с определенными финансовыми затратами (например, приобретение билетов на поезд или самолет). Покрытие расходов может возлагаться:



на самого депортируемого мигранта;

на любую организацию или физическое лицо, которые пригласили иностранца на территорию РФ;

на дипломатические учреждения того государства, в которое высылается гражданин.



Российская Федерация также может покрыть расходы, но только в случаях, когда вышеперечисленные пункты невозможны для выполнения.