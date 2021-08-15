Депортация мигрантов: участников драки в Москве начали выдворять из страны

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danilov 15 Августа 2021 в 10:13:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто оплачивает депортацию
Отбытие из России и возвращение на родину так или иначе связано с определенными финансовыми затратами (например, приобретение билетов на поезд или самолет). Покрытие расходов может возлагаться:
на самого депортируемого мигранта;
на любую организацию или физическое лицо, которые пригласили иностранца на территорию РФ;
на дипломатические учреждения того государства, в которое высылается гражданин.
Российская Федерация также может покрыть расходы, но только в случаях, когда вышеперечисленные пункты невозможны для выполнения.
Отбытие из России и возвращение на родину так или иначе связано с определенными финансовыми затратами (например, приобретение билетов на поезд или самолет). Покрытие расходов может возлагаться:
на самого депортируемого мигранта;
на любую организацию или физическое лицо, которые пригласили иностранца на территорию РФ;
на дипломатические учреждения того государства, в которое высылается гражданин.
Российская Федерация также может покрыть расходы, но только в случаях, когда вышеперечисленные пункты невозможны для выполнения.