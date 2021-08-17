Суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти искам за отказ удалить запрещенную информацию

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Августа 2021 в 11:24:22
"Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC российскими судами, составила 26,5 млн рублей.
Роскомнадзор ранее сообщил о неудалении YouTube, принадлежащего Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.
В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также ведомство обратилось в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.
https://tass.ru/ekonomika/12154529?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате