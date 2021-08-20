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Чиновник продавал "Ashyq"
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danilov 20 Августа 2021 в 13:57:06
Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Указанное должностное лицо несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тыс. до 120 тыс. тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения «Ашық».
Подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г.Туркестан.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого
с определением степени его вины будет вынесен судом.
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