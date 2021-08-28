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Закона.Нет
Арестованы нелегальные золотодобытчики
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danilov 28 Августа 2021 в 09:54:07
Крупную спецоперацию в пяти регионах страны провело МВД. Задержаны 32 человека.

Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области.

Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах.

Организаторы преступной схемы систематически спонсировали “бригадиров” нелегальных старателей, которые в свою очередь создавали условия для осуществления работ по незаконной добыче золота.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована деятельность всей цепи преступного механизма, начиная от организации незаконной добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в виде ювелирных изделий, в т.ч. транспортировка в тайниках и изготовление поддельных документов на продукцию.

27 августа в ходе обысковых мероприятий, проведенных на 43 объектах, изъято:

– оборудование для организации деятельности цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспособления);

– два нелегальных цеха в Алматы и Шымкенте по плавке и производству ювелирных изделий (в которых имелись плавильные станки, формы для литья золота, гравий-концентраты и другое оборудование);

– денежные средства в сумме 95 млн 801 тысяч тенге и 356 тысяч долларов США;

– золотые изделия и песок общим весом более 10 кг;

– 13 единиц дорогостоящих автомашин (в т.ч. Lexus LX 570, Nissan Patrol, Toyota 2020-2021 г.в. и т.п.);

– огнестрельное и холодное оружие – 5 единиц;

– документация по деятельности нелегального цеха в Шымкенте (“черная бухгалтерия”).

По подозрению к преступной деятельности задержано 32 человека, из которых 9 водворены в ИВС в порядке ст.128 УПК.

В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ст.262 ч.1,2, 188 ч.4 и 196 ч.4 УК.

Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба МВД РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 28.08.2021 в 10:55:00   # 783597


Тут медицина бессильна.

Админ, пора задуматься о блокировке и в личке

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  shlenchak 28.08.2021 в 10:58:41   # 783598
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  Panasonic 28.08.2021 в 11:02:51   # 783601
Цитата: shlenchak от 28.08.2021 04:58:41

Капец доброе утро


Захожу с утречка на Титус, и тут такое)

P.S. Все, теперь он и к вам личку понесется. Ждите
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  Ара горный 28.08.2021 в 11:44:55   # 783604
Panasonic как в воду глядел...



Как сапожник, ё маё!
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  Ара горный 28.08.2021 в 12:03:23   # 783606
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