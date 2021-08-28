Арестованы нелегальные золотодобытчики

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danilov 28 Августа 2021 в 09:54:07
Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области.
Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах.
Организаторы преступной схемы систематически спонсировали “бригадиров” нелегальных старателей, которые в свою очередь создавали условия для осуществления работ по незаконной добыче золота.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована деятельность всей цепи преступного механизма, начиная от организации незаконной добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в виде ювелирных изделий, в т.ч. транспортировка в тайниках и изготовление поддельных документов на продукцию.
27 августа в ходе обысковых мероприятий, проведенных на 43 объектах, изъято:
– оборудование для организации деятельности цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспособления);
– два нелегальных цеха в Алматы и Шымкенте по плавке и производству ювелирных изделий (в которых имелись плавильные станки, формы для литья золота, гравий-концентраты и другое оборудование);
– денежные средства в сумме 95 млн 801 тысяч тенге и 356 тысяч долларов США;
– золотые изделия и песок общим весом более 10 кг;
– 13 единиц дорогостоящих автомашин (в т.ч. Lexus LX 570, Nissan Patrol, Toyota 2020-2021 г.в. и т.п.);
– огнестрельное и холодное оружие – 5 единиц;
– документация по деятельности нелегального цеха в Шымкенте (“черная бухгалтерия”).
По подозрению к преступной деятельности задержано 32 человека, из которых 9 водворены в ИВС в порядке ст.128 УПК.
В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ст.262 ч.1,2, 188 ч.4 и 196 ч.4 УК.
Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба МВД РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тут медицина бессильна.
Админ, пора задуматься о блокировке и в личке
Цитата: Panasonic от 28.08.2021 04:55:00
Тут медицина бессильна.
Тут медицина бессильна.
Капец доброе утро
Цитата: shlenchak от 28.08.2021 04:58:41
Капец доброе утро
Капец доброе утро
Захожу с утречка на Титус, и тут такое)
P.S. Все, теперь он и к вам личку понесется. Ждите
Ара горный 28.08.2021 в 11:44:55 # 783604
Как сапожник, ё маё!
Ара горный 28.08.2021 в 12:03:23 # 783606