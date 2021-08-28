МВД признало пребывание в России Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным

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danilov 30 Августа 2021 в 20:00:46
"Министерством внутренних дел РФ принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство", - говорится в сообщении. В своем публичном выступлении он допустил выражения, которые возбуждают вражду и ненависть по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.
В сообщении отмечается, что МВД считает недопустимыми высказывания, которые направлены на дестабилизацию межнациональных отношений вне зависимости от формы их подачи.
"В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке. МВД России и в дальнейшем будет принимать меры в рамках предоставленных полномочий по недопущению экстремистских проявлений", - добавили в пресс-центре.
Таганский суд 9 августа признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.
Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что он публично произнес высказывания, которые содержат, согласно проведенному исследованию, психологические и лингвистические признаки унижения группы лиц, выделенной по нацпризнаку, а также пропаганды ее неполноценности. Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.
https://tass.ru/obschestvo/12252539
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