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Закона.Нет
Организатор «языковых патрулей» сбежал из Казахстана
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danilov 31 Августа 2021 в 16:41:12
На своем канале он выложил видеозапись прямого эфира, в котором попрощался со своими подписчиками, передает Sputnik.

По данным из соцсетей, блогер-националист улетел в Грузию, опасаясь ареста. На Ахметова было ранее заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Перед этим его оштрафовали на 150 тыс. тенге за участие в деятельности незарегистрированной организации.
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  неаполь 31.08.2021 в 17:46:56   # 783703
Типо не успели поймать!
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  jumanjiqz 31.08.2021 в 19:22:52   # 783704
Quote:
блогер-националист улетел в Грузию

А че не в/на Украину, там таких любят!?
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  GoodZone 31.08.2021 в 21:31:41   # 783712
На мой взгляд власть слишком лояльно относится к таким типам. Не он сбежал, а ему дали возможность сбежать... Попробуй, задолжай банку сразу становишься невыездным, а тут уголовное дело завели и "забыли" выезд закрыть - чудеса. Или его кто-то покрывает, или обычное разгильдяйство со стороны органов.
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  KapitanNemo 31.08.2021 в 21:39:21   # 783713
По крайней мере это хороший сигнал.
Пусть убегают такие провокаторы.
Иначе если бы он тут дальше легально находился, это был бы уже другой сигнал для миллионов русскоязычных.

На всякий случай заставил себя и семью найти по 30 минут в день на гос.язык.

Если честно, не такой оказывается он сложный.
Нужно лишь найти правильные книги.
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