Организатор «языковых патрулей» сбежал из Казахстана

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danilov 31 Августа 2021 в 16:41:12
По данным из соцсетей, блогер-националист улетел в Грузию, опасаясь ареста. На Ахметова было ранее заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Перед этим его оштрафовали на 150 тыс. тенге за участие в деятельности незарегистрированной организации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
блогер-националист улетел в Грузию
А че не в/на Украину, там таких любят!?
KapitanNemo 31.08.2021 в 21:39:21 # 783713
Пусть убегают такие провокаторы.
Иначе если бы он тут дальше легально находился, это был бы уже другой сигнал для миллионов русскоязычных.
На всякий случай заставил себя и семью найти по 30 минут в день на гос.язык.
Если честно, не такой оказывается он сложный.
Нужно лишь найти правильные книги.