Организатор «языковых патрулей» перебрался из Грузии в Киев

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danilov 02 Сентября 2021 в 12:31:48
По данным издания, сейчас националист находится в Киеве, однако, как долго он сможет оставаться в эмиграции, зависит от помощи правозащитников. При этом, как отмечают собеседники портала, Ахметов не намерен отказываться от борьбы.
https://lenta.ru/news/2021/09/01/akhmetov_kiev/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 02.09.2021 07:31:00Да его кураторы походу в Украине обитают вот и лукнулся поближе к (спасителям)
Походу грузинский язык очень трудный. Мова полегче будет.
Походу грузинский язык очень трудный. Мова полегче будет.
Цитата: GoodZone от 02.09.2021 09:08:24
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот
редиска "нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот
В смысле с кем собрался?
Он уже борется, потому и сбежал. Не с кем, а с чем - с русским языком.
Это он в КЗ говорил что за казахский язык борется.
В Украине так не скажешь, а поскольку бороться он продолжит, значит не за, но против. Против русского. На Юкрейн нынче актуально.
Цитата: GoodZone от 02.09.2021 09:08:24
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот
редиска "нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот
Quote:
Те, кто не любит негров — расисты, те, кто не любит евреев — антисемиты, а те, кто не любит русских — правозащитники!(М.Задорнов)
Нарисовалась очередная "жертва режима", на этот раз казахстанского, в лице этого клоуна.
Пастафариан 02.09.2021 в 15:57:39 # 783795