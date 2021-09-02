Организатор «языковых патрулей» перебрался из Грузии в Киев

редиска

"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот"нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?