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Закона.Нет
Организатор «языковых патрулей» перебрался из Грузии в Киев
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danilov 02 Сентября 2021 в 12:31:48
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов перебрался на Украину и обратился к правозащитным организациям с просьбой в легализации своего пребывания. Об этом пишет Readovka со ссылкой на знакомых националиста.
По данным издания, сейчас националист находится в Киеве, однако, как долго он сможет оставаться в эмиграции, зависит от помощи правозащитников. При этом, как отмечают собеседники портала, Ахметов не намерен отказываться от борьбы.

https://lenta.ru/news/2021/09/01/akhmetov_kiev/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 02.09.2021 в 13:31:00   # 783784
Походу грузинский язык очень трудный. Мова полегче будет.
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  звукач 02.09.2021 в 14:34:39   # 783789
Цитата: Manitu от 02.09.2021 07:31:00
Походу грузинский язык очень трудный. Мова полегче будет.
Да его кураторы походу в Украине обитают вот и лукнулся поближе к (спасителям)
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  GoodZone 02.09.2021 в 15:08:24   # 783791
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот редиска "нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?
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  андремас 02.09.2021 в 15:23:51   # 783793
Цитата: GoodZone от 02.09.2021 09:08:24
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот редиска "нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?


В смысле с кем собрался?
Он уже борется, потому и сбежал. Не с кем, а с чем - с русским языком.
Это он в КЗ говорил что за казахский язык борется.
В Украине так не скажешь, а поскольку бороться он продолжит, значит не за, но против. Против русского. На Юкрейн нынче актуально.
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  Hairless 02.09.2021 в 15:47:34   # 783794
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Цитата: GoodZone от 02.09.2021 09:08:24
"Ахметов не намерен отказываться от борьбы..." С кем собрался бороться этот редиска "нехороший человек"? И причем здесь правозащитники? насколько я понимаю они всегда должны быть "за все хорошее против всего плохого", а здесь явный перекос... Или им лишь бы кого-то от кого-то защищать?


Quote:
Те, кто не любит негров — расисты, те, кто не любит евреев — антисемиты, а те, кто не любит русских — правозащитники!
(М.Задорнов)

Нарисовалась очередная "жертва режима", на этот раз казахстанского, в лице этого клоуна.
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  Пастафариан 02.09.2021 в 15:57:39   # 783795
Всегда завидую казахам, два языка знают, говорят на русском чистым дикторским языком, одни плюсы от знаний языков, да же болезнью Альцгеймера меньше болеют, а тот орел че искал то и нашел, за приделами РК ему только и придется говорить на русском. И вообще не пойму нахрен мы ему сдались , ну не знаем вот же паника, я всегда извиняюсь перед соотечественником, что не могу ответить на казахском языке и он меня понимает с улыбкой
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  troll 02.09.2021 в 16:26:00   # 783796
много шума из-за него. кто-то организовал преследование одного нацика, чтобы удовлетворить других нациков...
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