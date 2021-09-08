Литва запретила вывоз самосвалов БелАЗ в Чили

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danilov 08 Сентября 2021 в 10:16:33
В официальном сообщении говорится о том, что белорусский автопроизводитель собирался отправить в Чили 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов БелАЗ.
При этом литовская таможня утверждает, что "эти самосвалы, широко используемые в горнодобывающей промышленности, также могут быть адаптированы для других целей". Правда, в пресс-релизе не уточняется, для какой.
Сейчас литовские таможенные органы ведут расследование в ходе, которого будет решаться дальнейшая судьба груза, который должен был отправиться в Чили.
В пресс-службе ОАО "БелАЗ" не комментируют информацию, которая распространила таможенная служба Литвы.
https://sputnik.by/20210907/litva-zapretila-vyvoz-samosvalov-belaz-v-chili-1056266178.html