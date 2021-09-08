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Закона.Нет
Литва запретила вывоз самосвалов БелАЗ в Чили
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danilov 08 Сентября 2021 в 10:16:33
Литва продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний - груз жодинского завода "БелАЗ" не допустили к отправке через Клайпедский морской порт, говорится в сообщении пресс-службы литовской таможни.

В официальном сообщении говорится о том, что белорусский автопроизводитель собирался отправить в Чили 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов БелАЗ.

При этом литовская таможня утверждает, что "эти самосвалы, широко используемые в горнодобывающей промышленности, также могут быть адаптированы для других целей". Правда, в пресс-релизе не уточняется, для какой.

Сейчас литовские таможенные органы ведут расследование в ходе, которого будет решаться дальнейшая судьба груза, который должен был отправиться в Чили.

В пресс-службе ОАО "БелАЗ" не комментируют информацию, которая распространила таможенная служба Литвы.

https://sputnik.by/20210907/litva-zapretila-vyvoz-samosvalov-belaz-v-chili-1056266178.html
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  Konstant 08.09.2021 в 15:43:28   # 784126
Беженцы в Литву валят толпой
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