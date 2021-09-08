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Закона.Нет
Взятка в 100 млн: Антикор подтвердил задержание высокопоставленного чиновника
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danilov 08 Сентября 2021 в 17:56:43
Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность главного экологического инспектора-заместителя руководителя Департамента экологии Кызылординской области, передает Azattyq Rýhy.

«Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов.

Должностное лицо задержано и водворено в ИВС ДП Шымкента», - говориться в сообщении.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании главного экологического инспектора - заместителя руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Бекзата Тлегенова.

Кроме того, накануне оглашен приговор его предшественнику – главному экологическому инспектору-и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Аптикаликову, осужденному Специализированным межрайонным уголовным судом к 11 годам лишения свободы.

В феврале т.г. он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.

https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/28087-vziatka-v-100-mln-antikor-podtverdil-zaderzhanie-vysokopostavlennogo-chinovnika
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 08.09.2021 в 19:46:05   # 784132
Это сколько нужно наворовать или как нужно накосячить чтобы взятка была 100 млн?
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  alpha_portal 08.09.2021 в 20:53:42   # 784133
Цитата: Nafis от 08.09.2021 13:46:05
Это сколько нужно наворовать или как нужно накосячить чтобы взятка была 100 млн?

Ооо брат. Уран такое дело. Насрать в природу можно очень хорошо. За это деньга надо платить
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  bolatbol 08.09.2021 в 20:55:19   # 784134
Самовар может давать такие доходы. Это врезка в нефтяную трубу в безлюдной степи и перегонка в цистерне под костром. Грязный, некондиционный, но дешевый бензин.
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