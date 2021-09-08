Взятка в 100 млн: Антикор подтвердил задержание высокопоставленного чиновника

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danilov 08 Сентября 2021 в 17:56:43
«Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов.
Должностное лицо задержано и водворено в ИВС ДП Шымкента», - говориться в сообщении.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании главного экологического инспектора - заместителя руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Бекзата Тлегенова.
Кроме того, накануне оглашен приговор его предшественнику – главному экологическому инспектору-и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Аптикаликову, осужденному Специализированным межрайонным уголовным судом к 11 годам лишения свободы.
В феврале т.г. он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/28087-vziatka-v-100-mln-antikor-podtverdil-zaderzhanie-vysokopostavlennogo-chinovnika
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alpha_portal 08.09.2021 в 20:53:42 # 784133
Цитата: Nafis от 08.09.2021 13:46:05
Это сколько нужно наворовать или как нужно накосячить чтобы взятка была 100 млн?
Это сколько нужно наворовать или как нужно накосячить чтобы взятка была 100 млн?
Ооо брат. Уран такое дело. Насрать в природу можно очень хорошо. За это деньга надо платить