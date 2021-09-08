В Саудовской Аравии 282 чиновника арестованы за коррупцию

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Гость 09 Сентября 2021 в 20:01:30
Управление по надзору и борьбе с коррупцией сообщило, что к ответственности привлекли сотрудников из Министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта, жилищного строительства, окружающей среды, водного и сельского хозяйства, людских ресурсов и социального развития, по делам хаджа и умры. Также за взяточничество, злоупотребление властными полномочиями и подлог задержали работников Управления по надзору и борьбе с коррупцией.
В марте 2020 года власти Саудовской Аравии арестовали 298 человек по обвинению в коррупции, отмывании средств и злоупотреблении полномочиями. Среди арестованных были восемь офицеров, в том числе один в генеральском чине. Кроме того, в коррупции подозревали должностных лиц в одном из университетов Эр-Рияда, Министерствах обороны, внутренних дел, здравоохранения и образования.
https://www.kommersant.ru/doc/4977598
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