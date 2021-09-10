В МФЦА заявили, что не выдавали лицензию фонду C.Invest, который привлекает инвестиции в криптовалюты

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danilov 11 Сентября 2021 в 00:53:36
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) заявил, что не выдавал лицензию компании C.Invest Hedge Fund на какой-либо регулируемый вид деятельности.
Компания C.Invest Hedge Fund опубликовала в открытом доступе информацию о том, что осуществляла лицензированный вид деятельности по торговле криптовалютой, в том числе предоставление консультаций по инвестициям, управление инвестициями и проведение операций в качестве принципала и агента.
На веб-сайте cinvest.kz сообщалось, что C.Invest является участником Международного финансового центра "Астана", хедж-фондом, клиенты которого могут ожидать прибыль в размере от 5 до 30% в месяц, или 160% в год, и гарантированный доход.
В AFSA пояснили, что C.Invest не является участником МФЦА и не имеет права заниматься каким-либо видом деятельности, регулируемым AFSA. Кроме того, AFSA не может подтвердить достоверность утверждений о прибыли и доходе, обещанных компанией.
"C.Invest Hedge Fund не имеет лицензии AFSA на осуществление какого-либо регулируемого вида деятельности", – отметили в комитете.
Компания C.Invest Hedge-Fund по указанию AFSA удалила свой веб-сайт cinvest.kz из публичного доступа.
"AFSA рекомендует потребителям финансовых услуг иметь дело только с компаниями, имеющими лицензию на предоставление финансовых услуг и, следовательно, надлежащим образом регулируемыми в любой юрисдикции", – говорится в сообщении.
Потребители финансовых услуг могут направлять запросы в отношении компании "C.Invest Hedge Fund" здесь или по электронной почте на адрес supervision@afsa.kz.
AFSA предупредил потребителей финансовых услуг о необходимости соблюдать осторожность в отношении компаний, которые привлекают инвестиции в криптовалюты, заявляя о своей связи с МФЦА. В комитете пояснили, что статус участника МФЦА не позволяет предоставлять финансовые услуги без получения лицензии, выдаваемой AFSA, на ведение регулируемой и финансовой деятельности.
"Важно отличать юридическое лицо, зарегистрированное/созданное в МФЦА, от юридического лица, которое уполномочено осуществлять регулируемую или другую разрешенную деятельность в МФЦА. Юрисдикция МФЦА обладает высокой привлекательностью, поэтому потребителям настоятельно рекомендуется проверять статус лицензирования на веб-сайте AFSA и избегать контактов с компаниями, не имеющими разрешения AFSA на осуществление в МФЦА деятельности, которую они рекламируют", – говорится в сообщении.
https://informburo.kz/novosti/v-mfca-zayavili-chto-ne-vydavali-licenziyu-fondu-c-invest-kotoryj-privlekaet-investicii-v-kriptovalyuty
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