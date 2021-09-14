Учителей заставляли чистить поле для гольфа в курортной зоне Туркестанской области

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danilov 14 Сентября 2021 в 16:42:01
Гулзат Кабенова сообщила, что с начала нового учебного года в комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки поступило от родителей и учителей около 70 заявлений, в том числе о нарушении авторитета учителей.
"Территориальные департаменты вовремя рассматривают все заявления и принимают по ним соответствующие меры. Больше всего фактов нарушения прав учителей наблюдается на сегодня в Туркестанской и Алматинской областях", - сообщила она.
Так, в качестве примера спикер привела одну из школ Туркестанской области.
"Учителя школы №50 имени Б. Омарова Туркестанской области Сарыагашского района сообщили, что их привлекали для уборки территории для игры в гольф в курортной зоне. Рассмотрев заявление, принято решение об увольнении исполняющего обязанности директора данной школы.
В Алматинской области педагог пожаловалась на сбор денег с учителей директором и привлечение педагогов на несвойственные им работы. Территориальный департамент рассмотрел их заявления и по решению Совета директор школы №6 города Текели был освобожден от занимаемой должности", - перечислила Кабенова.
Глава Минобразования Асхат Аймагамбетов предпринимаемые комитетом меры защиты педагогов поддержал. Более того, он сообщил, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Вы видите, очень много заявлений поступает, по ним проводится соответствующая работа. Учитель должен только учить детей, запрещается его привлекать на другие несвойственные ему работы. Территориальные департаменты должны продолжить работу по привлечению к ответственности тех, кто нарушает нормы закона. Этот вопрос будет на моем личном контроле", - резюмировал он.
https://www.nur.kz/society/1931965-uchiteley-zastavlyali-ubiratsya-na-pole-dlya-golfa-v-kurortnoy-zone-turkestanskoy-oblasti/
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