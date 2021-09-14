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Черные копатели наладили добычу золота в Жамбылской области
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danilov 14 Сентября 2021 в 17:00:38
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Kukaracha
14.09.2021 в 17:57:17
# 784314
А чё так можно было чтоли???
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htmaker
14.09.2021 в 20:10:49
# 784319
На добычу золота и нефти в стране монополия
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Samborz
14.09.2021 в 21:30:31
# 784321
Так у нас же вроди разрешили старательскую добычу золота официально. Оплачиваешь лицензию и всё.
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Walter
15.09.2021 в 01:45:47
# 784331
2г с тонны
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