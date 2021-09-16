Дальнобойщик из Костаная рассылал фейк о случаях смерти школьников после прививки от Covid-19

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danilov 17 Сентября 2021 в 10:19:13
В Костанае полицейские установили автора фейка о якобы проведённой тайно вакцинации школьников от коронавируса, в результате которой двое детей умерли, ещё несколько находятся в тяжёлом состоянии.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий костанайскими полицейскими установлен мужчина, записавший аудиосообщение о проведённых прививках от коронавируса детям в школе №7 Костаная. Им оказался 38-летний житель областного центра. По данному факту сотрудниками полиции ведётся досудебное расследование. Мужчина работает дальнобойщиком", – сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В полиции пояснили, что мужчина пока не задержан, так как он находится за пределами Костаная.
Ранее в управлении здравоохранения области рассказали, что в мессенджерах костанайцы распространяют аудио, на котором неизвестный говорит о тайно проведённых прививках от коронавируса школьникам. В управздраве призвали горожан прекратить распространение этого фейка и заявили, что это ложь.
https://informburo.kz/novosti/dalnobojshik-iz-kostanaya-rassylal-fejk-o-sluchayah-smerti-shkolnikov-posle-privivki-ot-covid-19
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