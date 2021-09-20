Столичные медики фиктивно вакцинировали тех, кто знал кодовое слово

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danilov 20 Сентября 2021 в 12:15:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 20.09.2021 11:08:32
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V
Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.
Цитата: Софруджу от 20.09.2021 11:12:39Сегрегация по уголовному деянию?
Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.
Цитата: Zoggyla от 20.09.2021 11:08:32
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V
Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.