Столичные медики фиктивно вакцинировали тех, кто знал кодовое слово

Цитата: Zoggyla от

Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V

Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.