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Столичные медики фиктивно вакцинировали тех, кто знал кодовое слово
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danilov 20 Сентября 2021 в 12:15:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 20.09.2021 в 16:57:59   # 784484
И продавцов, и покупателей - осудить по уголовным статьям.
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  Zoggyla 20.09.2021 в 17:08:32   # 784487
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V
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  Софруджу 20.09.2021 в 17:12:39   # 784488
Цитата: Zoggyla от 20.09.2021 11:08:32
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V


Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.
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  Zoggyla 20.09.2021 в 17:14:36   # 784489
Цитата: Софруджу от 20.09.2021 11:12:39
Цитата: Zoggyla от 20.09.2021 11:08:32
Продавцов и покупателей принудительно вакцинировать самой болючей вакциной Спутник V


Много чести. Вакцина нужна людям, которые хотят защитить себя и своих близких.
Сегрегация по уголовному деянию?
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