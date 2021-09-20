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Стрельба в Алматы - погибли пять челове
20 сентября около 17:00 в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией.
пресс-служба Департамента полиции Алматы
В ведомстве уточнили, что подозреваемый обезврежен и задержан.
В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
пресс-служба ДП Алматы
Данные по погибшим сотрудникам полиции:
Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции С.Д., 1982 года рождения;
Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции Б.Н.,1988 года рождения.
https://www.zakon.kz/5083519-strelba-v-almaty-pogibli-pyat-chelovek.html
Ни хрена себе , порезвился мужик!
Может довели до этого состояния