Супруга стрелка из Алматы рассказала о мотивах преступления

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2021 в 14:49:49
"Мы обращались во все инстанции, чтобы нашу семью не дали в обиду. Я хочу заявить, что законы в Казахстане работают не все, и не так, как нам хотелось бы. Государство не защищает несовершеннолетних детей. Я мать троих детей. Банк оставил нас ни с чем, обманул, продав недвижимость за копейки, не поставив нас в известность.
Этого могло бы не случиться, вчера мы несколько раз вызвали "Буран", дежурного прокурора. Прокурор так и не приехал. Я постоянно пишу письма президенту. Моего мужа довели до отчаяния", - заявила женщина.
Анаида уверяет, что свои обязательства перед банком семья выполняла. Бумага о решении суда оспаривается в данный момент.
"Я приношу соболезнования семьям, да, мой муж совершил ошибку, но судебный исполнитель толкнул его на это намеренно. Не только банки, но они сотрудничают с НАУ, делают незаконную регистрацию и перерегистрацию.
Как так произошло, что выселение произошло в считанные минуты онлайн? Жилье забирают несмотря на то, что есть салон красоты, который покрывает долг. На меня повесили еще около 20 млн тенге. Об этом знают все", - сообщила женщина.
Деньги брались на развитие бизнеса и рефинансирование частных кредитов. Женщина уверяет, что коммерческий объект мог перекрыть по стоимости задолженность перед банком.
"Мы могли выплачивать кредит, и все было нормально, но банк поступил мошеннически. Есть незаконные заочные решения судов, которые нигде не числятся. И это определение, даже оригинала нет, и банк его скрывал. Это не просто беззаконие, это беспредел и моральное уничтожение людей", - уверяет она.
Женщина утверждает, что ее муж - самый спокойный, добрый, любящий отец и порядочный гражданин.
"Бизнес у него отобрал банк. Он не работал. С 2014 года это началось, но мы выиграли все суды, мы приводили в банк покупателей, пытались продать салон, который покрывал заем в 5 раз.
По всем судебным решениям мы выиграли. Единственное, мы проиграли оценку. Банк всегда ее занижал. Банк продал это сам себе. Угрожали, шантажировали, приезжали в салон. Мы просили из-за моей болезни судебного исполнителя отсрочить, но в решении суда не было решения о выселении моих несовершеннолетних детей", - говорит Анаида.
По ее словам, в момент преступления она находилась дома с детьми и матерью.
"Как произошло, я не знаю, я не видела, я слышала выстрелы. Если бы в тот момент приехал прокурор, он бы остановил преступление. Пострадали люди, мой муж, вся моя семья.
Мы - законопослушные граждане, я обращалась к президенту. Я обращаюсь, господин президент, Вы - гарант Конституции, защитите моих детей. У ребенка порок сердца, он с приступом вчера лежал", - говорит она.
Женщина рассказывает, что вчера в два часа дня позвонили участковые и сказали, что едут с судебным исполнителем.
"В камеру я видела участковых, ЧСИ, покупателя, еще кто-то. Наш представитель, юрист, грамотно все рассказал, все стояли на защите детей.
Я готова ко всему. Касательно коммерческого салона красоты в 500 квадратов - это все оспаривается сейчас. По дому есть постановление судебного исполнителя, который отменил все постановления, а позже отменил и это постановление", - рассказала Анаида.
По словам супруги стрелка, дом реализовали за 15 млн тенге.
"Нам предложили наш же дом сдать нам в аренду за 100 тысяч тенге, в декабре, чтобы мы ему (новому владельцу дома) отдали 100 тысяч долларов, чтобы выкупить наш дом. Мой муж сказал, "хорошо, мы за 30 млн тенге выкупим дом", на что нам нагло ответили - или 100 тысяч долларов или будешь жить с детьми на улице", - сообщила женщина.
Она отметила, что дом, где произошло случившееся, - единственное жилье семьи.
На данный момент оцепление вокруг дома снято.
Напомним, двое полицейских погибли вчера, 20 сентября, при стрельбе в Алматы - огонь открыл мужчина, которого по судебному постановлению пришли выселять из частного дома. Вместе с полицейскими были убиты частный судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.
https://www.nur.kz/society/1933114-supruga-strelka-iz-almaty-rasskazala-o-motivah-prestupleniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.09.2021 в 16:12:17 # 784536
Загубили жизнь людям.
а то получается как всегда Рафик не виноват ...
Деньги брались на развитие бизнеса и рефинансирование частных кредитов.
рефинансирование уже указывает на отрицательную кредитную историю
Деньги брались на развитие бизнеса
получается либо деньги не дошли до бизнеса либо бизнес не развился
ну а если более серьезно то
Quote:
43 млн тенге сроком на семь лет со ставкой вознаграждения 12%.
https://liter.kz/
- более чем по божески
с 2015 г ставки по кредитам доходили до 14+%, проще было бабки на депозит положить, мы кстати так и делали, когда доходность по аренде жилой недвижимости упала ниже плинтуса продавали и ложили на депозит
пресс-службе АО "Банк ЦентрКредит" пояснили спорную ситуацию с домом в микрорайоне Акбулак в Алматы, при выселении из которого мужчина застрелил двух полицейских, судисполнителя и двух гражданских, передает Tengrinews.kz.
"В июле 2011 года заемщику - ТОО "Нано Плюс" - было предоставлено два займа на общую сумму 102 миллиона тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на шесть месяцев.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам были заключены договоры залога, где в качестве залогового обеспечения приняты: нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом в микрорайоне Акбулак", - сообщили в банке.
По данным БЦК, в марте 2012 года заемщику предоставили дополнительную отсрочку на три месяца. Но в августе заемщик вышел на просрочку.
"Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств в октябре 2012 года и январе 2013 года. В связи с неисполнением заемщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17 апреля 2013 года было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента банк перестал начислять проценты по данному займу.
Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у банка, то в марте 2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 18 апреля 2017 года были проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведенных судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за 96 миллионов тенге.
"В июле 2011 года заемщику - ТОО "Нано Плюс" - было предоставлено два займа на общую сумму 102 миллиона тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на шесть месяцев.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам были заключены договоры залога, где в качестве залогового обеспечения приняты: нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом в микрорайоне Акбулак", - сообщили в банке.
По данным БЦК, в марте 2012 года заемщику предоставили дополнительную отсрочку на три месяца. Но в августе заемщик вышел на просрочку.
"Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств в октябре 2012 года и январе 2013 года. В связи с неисполнением заемщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17 апреля 2013 года было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента банк перестал начислять проценты по данному займу.
Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у банка, то в марте 2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 18 апреля 2017 года были проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведенных судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за 96 миллионов тенге.
действительно по закону в случае если торги не состоятся залогодержатель вправе забрать залог в счет погашения
Цитата: Dimmon от 21.09.2021 12:53:21Но вроде как не против манипуляций банка со стоимостью залогового имущества в пользу получения дополнительной маржи, так? И это при росте в последние годы цен на недвижимость и земельные участки.
в целом я мягко говоря не люблю банкиров, но заемщиков неплательщиков тоже недолюбливаю, хотя бывают случаи потери кормильца и т.д. но это совсем другая история
в целом я мягко говоря не люблю банкиров, но заемщиков неплательщиков тоже недолюбливаю, хотя бывают случаи потери кормильца и т.д. но это совсем другая история
1) если бы "стрелок" платил по кредиту кто нибудь у него забрал бы залоги?
2) по закону до момента реализации "стрелок" и его семья имели право самостоятельно реализовать залоги и погасить кредиты, заемщики даже допускаются к торгами по реализации заложенного имущества, почему не участвовали? если стоимость заниженная почему не выкупили?
3) "стрелок" занимал на неотложные нужды, на пропитание или на бизнес? куда делить деньги?
"стрелок" далеко не молодой как и его жена что еще за дети дома? в новостях написано в доме были жена и дети (необязательно его) ? внуки? его детей значит в доме не было, у них наверняка свое жилье, т.е и он с женой без жилья бы не остался, и мог продолжать оспаривать решения
но он предпочел лишить жизни 5 чел и оставить без отцов как мин 10 детей. и какова бы не была вина банка грех заемщика огромен , вина перед детьми убиенных неискупаемая
Жена родила в 45 лет, ребенку 15, жене 60, вроде нормально. Дом не уходит по своей цене, надеялись банк продаст по аукциону и вернет разницу, недвижимость в Алма-Ате дорогая. Но банк продал за 15 млн и оставил в долгах.
Покупатель с группой поддержки предлагает хозяину выкупить дом обратно за 40 млн в грубых выражениях.
Такое могло быть?
Цитата: Dimmon от 21.09.2021 12:40:53
понимаю сочувствие стрелку, а если бы это были ваши деньги, 102 млн в долг с 2011 года без погашения по сегодняшний день?
понимаю сочувствие стрелку, а если бы это были ваши деньги, 102 млн в долг с 2011 года без погашения по сегодняшний день?
Если бы мне не вернули 102 миллиона, для меня это был бы полный жизненный крах и трагедия. Я не думаю, что для банка это также. В любом случае, отбирать у людей единственное жильё - это мерзопакостно, аморально, недопустимо. Загнанный в такой угол человек уже не отвечает за себя и неадекатен. Конечно, смерть людей это трагедия. Но за это банк и суд должны ответить больше, чем загнанный в угол обезумевший мужик. Он, если пришёл в себя, поди, и сам уже жить не хочет
Я вот не пойму про залог. Какие к черту разницы и возвраты?В ломбарде наверное так. Там оценивают вещь и дают свою цену. Но в банке, если мне надо 8 млн, а в залог я ставлю дом стоимостью 50 млн?
- Вы знали эту семью?
- Да, у них двое мальчиков, один маленький еще, второй учится, и дочка еще есть. Весной у нее свадьба была.
статья на тенгриньюс
банки используют коэффициенты ликвидности, закладывая возможность быстрой реализации, по рыночной можно продавать годами ... сам покупал с аукциона с дисконтом порядка 45%, никто выше не даст за "недвижимость" с судебными перпективами