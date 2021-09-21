Супруга стрелка из Алматы рассказала о мотивах преступления

пресс-службе АО "Банк ЦентрКредит" пояснили спорную ситуацию с домом в микрорайоне Акбулак в Алматы, при выселении из которого мужчина застрелил двух полицейских, судисполнителя и двух гражданских, передает Tengrinews.kz.

"В июле 2011 года заемщику - ТОО "Нано Плюс" - было предоставлено два займа на общую сумму 102 миллиона тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на шесть месяцев.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам были заключены договоры залога, где в качестве залогового обеспечения приняты: нежилое помещение, земельный участок, а также жилой дом в микрорайоне Акбулак", - сообщили в банке.

По данным БЦК, в марте 2012 года заемщику предоставили дополнительную отсрочку на три месяца. Но в августе заемщик вышел на просрочку.

"Банком направлялись уведомления о невыполнении обязательств в октябре 2012 года и январе 2013 года. В связи с неисполнением заемщиком и гарантами обязательств, предусмотренных по договорам, 17 апреля 2013 года было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке. С этого момента банк перестал начислять проценты по данному займу.

Касательно нежилого помещения, находившегося в залоге у банка, то в марте 2017 года первые электронные судебные торги по нему не состоялись, в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 18 апреля 2017 года были проведены повторные электронные судебные торги. В связи с отсутствием покупателей и по результатам проведенных судебных торгов вышеуказанное имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за 96 миллионов тенге.

