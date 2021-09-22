Алматинский городской суд рассказал о судебных тяжбах, предшествовавших бойне в Акбулаке

В общем, жареным запахло, и все кинулись отмазываться: и банк, и суд. Это называется - на вору шапка загорелась. Не может человек, не доведённый до крайнего отчаяния и не обезумевший от беспросветной несправедливости, сотворить такое. По Станиславскому - не верю ни банку, ни суду. Знают, что они виноваты, поэтому и отмазываются. Если виновником объявят только стрелка, а эти выйдут сухими из воды, я в очередной раз сильно разочаруюсь в нашем государстве.