Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Сентября 2021 в 09:35:07
Согласно данным источников, мировой суд установил, что 43-летняя Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудника полиции. Артистку признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).
В результате после роли «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф» россиянке назначили десять суток ареста и штраф в размере тысячи рублей. Отмечается, что свою вину она признала и раскаялась.
https://www.newsvl.ru/accidents/2021/09/23/202919/
«Актрису из интернет-сериала про вымышленного чиновника Наливкина арестовали за неоднократное нарушение условий надзора.
Ряд СМИ сегодня написали про 43-летнюю Ларису Кривоносову из Уссурийска — она играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф». Её арестовали на десять суток. В YouTube эту роль воспринимают как пародию на официального представителя МВД Ирину Волк, и могло сложиться впечатление, что именно за пародию Кривоносову арестовали.
На самом деле у женщины семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и угрозы убийством. Она находится под административным надзором. Но Кривоносова систематически нарушала запрет покидать жильё после 22:00 и не приходила в суд.»
Комментарии, по рейтингу, по дате