Во Франции 270 медиков подозревают в выдаче 36 тыс. фальшивих COVID-сертификатов

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danilov 24 Сентября 2021 в 12:03:16
По данным Cnam, в общей сложности было проведено 350 проверок и обысков, которые затронули 14 центров вакцинации, 138 работников системы здравоохранения и 35 709 частных лиц. По итогам проверок было аннулировано 36 тыс. фальшивых санитарных пропусков.
За махинации в сфере вакцинации ответственным грозит до пяти лет тюрьмы и до €150 тыс. штрафа. Для частных лиц, которые приобрели соответствующие услуги у недобросовестных медработников, предусмотрено наказание до 3 лет тюрьмы и штраф в размере до €45 тыс.
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-36-000-faux-pass-presumes-dans-le-viseur-de-l-assurance-maladie_AD-202109230241.html
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