В Казахстане поймали нелегальных мигрантов из Афганистана

В Казахстане поймали нелегальных мигрантов из АфганистанаВ Казахстане сотрудники миграционной службы задержали троих нелегалов из АфганистанаВ Туркестанской области Казахстана сотрудники миграционной службы поймали троих граждан Афганистана, которые пытались незаконно пересечь узбекско-казахскую границу. Об этом пресс-служба местного департамента полиции сообщила на своей странице в Instagram.В ведомстве заявили, что канал нелегальной миграции из Узбекистана помогли организовать двое граждан Казахстана. Всех пятерых нарушителей задержали и доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В отношении нелегалов из Афганистана было начато досудебное расследование по статье 392 («Умышленное незаконное пересечение государственной границы») Уголовного кодекса (УК) Казахстана. Казахстанцам может грозить наказание по статье 394 («Организация незаконной миграции») УК.Ранее во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны ОДКБ не станут принимать афганских беженцев на своей территории. Он также дал оценку текущей обстановке в Афганистане. По его мнению, она «развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной».