 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски — NBC
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Октября 2021 в 11:04:33
Обыск проходит в доме Дерипаски, который находится в Вашингтоне, округ Колумбия — NBC



Представитель Дерипаски прокомментировал "Ведомостям" обыски, проходящие в доме бизнесмена в Вашингтоне:

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщил предствитель.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь