ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски — NBC

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danilov 20 Октября 2021 в 11:04:33
Представитель Дерипаски прокомментировал "Ведомостям" обыски, проходящие в доме бизнесмена в Вашингтоне:
"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщил предствитель.
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