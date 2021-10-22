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Закона.Нет
Водителей авто с иностранными номерами штрафуют в Мангистау
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danilov 22 Октября 2021 в 14:46:33
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  Практичный 22.10.2021 в 15:58:41   # 785527
Нехуй пошлины до небес делать и пихать драный утиль корейского российского автопрома
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  Васяй 22.10.2021 в 16:28:55   # 785530
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
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  Xplodk4 22.10.2021 в 16:37:20   # 785531
«На учете в другой стране» - очень и очень сомнительно. Эти вердра прежние хозяева через некоторое время снимают с учета у себя в стране.
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  GoodZone 22.10.2021 в 17:04:41   # 785533
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.

А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.
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  Skype 22.10.2021 в 20:56:54   # 785550
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.


Ездить проще станет когда будет планирование города хотя бы лет на 20 вперед.
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  Васяй 22.10.2021 в 23:34:15   # 785557
Цитата: GoodZone от 22.10.2021 11:04:41
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.

А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.
Ну вы сами на свой вопрос и ответили собственно.Добавить нечего.
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  lado 23.10.2021 в 00:32:07   # 785558
В новостях сказали, что были еще авто с грузинскими номерами. Вопрос - а какого черта они делают на территории РК? Они иностранные авто и должны были быть вывезены из страны 30 сентября если мне памть не изменяет.
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