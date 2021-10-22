Водителей авто с иностранными номерами штрафуют в Мангистау

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danilov 22 Октября 2021 в 14:46:33
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Практичный 22.10.2021 в 15:58:41 # 785527
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
Ездить проще станет когда будет планирование города хотя бы лет на 20 вперед.
Цитата: GoodZone от 22.10.2021 11:04:41Ну вы сами на свой вопрос и ответили собственно.Добавить нечего.
А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.
Цитата: Васяй от 22.10.2021 10:28:55
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.
А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.