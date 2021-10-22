Водителей авто с иностранными номерами штрафуют в Мангистау

Цитата: Васяй от

Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет. Как то не жалко совсем.Всех их туда,задолбали.Ездить проще станет.

А вам не кажется, что авто или номер на нем здесь ни при чем? А вот "прокладка" между сидением и рулем, да, от нее все беды. Не вижу ничего плохого в том, что гражданин РК, не имея возможности купить приличный свежий авто у нас, покупает его в России и эксплуатирует его. Тем самым показывает, что у нас что-то не то творится в этом вопросе. Хотя конечно автохлама к нам приехало из России очень много. Ну не хотят люди кормить кучку бездарных "бизнесменов-лоббистов". Они же о людях и стране не думают, лишь бы свой карман набить... Если все в порядке с документами и не нарушает - пусть ездит в свое удовольствие.