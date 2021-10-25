Следствие исчерпало все возможности

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GoodZone 25 Октября 2021 в 08:47:39
Следствие установило, что 24-летний государственный служащий Елжас КУРМАНГУЖЕН разворачивался на проезжей части с правой полосы и не пропустил мотоциклиста, который в это время ехал по левой. Следующие два месяца Алишер провел в больнице: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы.
- Я был в экипировке, - говорит Алишер. - В результате аварии шлем раскололся. Если бы не эта защита, все могло бы закончиться для меня еще хуже.
Результаты экспертизы указывают и на то, что мотоциклист ехал с допустимой скоростью, успел начать торможение, и это тоже его уберегло от более тяжких последствий.
Достоверно установлено, что разворачиваться Курмангужен стал вовсе не с левого ряда, как он заявлял сначала, а внезапно с правого. После того как схему ДТП восстановили, водитель признался на допросе, что не перестроился и не убедился в безопасности маневра, перед тем как начал разворот.
Но виновного к ответственности так и не привлекли. Дело закрыли за отсутствием состава уголовного правонарушения. Следствие посчитало, что причиной этого ДТП стал вовсе не внезапный разворот водителя автомобиля, а нарушение правил… мотоциклистом! На видео с камеры на ближайшем к аварии перекрестке установили, что Алишер слегка заехал за стоп-линию в ожидании зеленого сигнала светофора.
- Эта ситуация не сложная для квалификации, здесь совершенно очевидна связь между нарушением правил дорожного движения водителем, в котором он сам и признается, и столкновением его с мотоциклистом, - считает адвокат Наталья АЛЕКСЕЕНКО. - Любому здравомыслящему человеку понятно, что не может выезд на стоп-линию перед перекрестком состоять в причинно-следственной связи с нарушением ПДД Курмангуженым, как аргументируют полицейские и прокуроры!
И уже больше двух лет дело то закрывают, то по жалобе Бейсикеева открывают вновь. Однажды полицейские даже направили материалы в отношении водителя Курмангужена в административный суд. Но там производство прекратили, указав, что авария с такими тяжелыми последствиями предполагает вовсе не административную, а уголовную ответственность.
- Я не виделся с ним больше, он никак не участвовал в моей судьбе после аварии, - признается Алишер. - Сейчас я каждые полгода вынужден проходить реабилитацию: суставы с металлическими болтами постоянно дают о себе знать. Все лечение было тоже за свой счет, помогали родители. Сначала я еще чеки собирал из аптек, но столько времени прошло, что они уже все выцвели…
На сторону мотоциклиста встала и Генеральная прокуратура. В феврале этого года в службе уголовного преследования ведомства установили, что “нарушение Курмангуженым Е. ПДД повлекло ДТП, в результате которого потерпевшему Бейсикееву А. причинен тяжкий вред здоровью”.
После этого снова были проведены самые разные экспертизы. Прошла даже “комплексная ситуационная экспертиза обстоятельств ДТП и ТС”, которая, как оказалось, в нашей стране не проводится! Но местные полицейские остались при своем мнении: водитель не виноват. Причем, несмотря на присутствие в деле огромного числа экспертиз и показаний, на сей раз дело закрыли за недоказанностью вины Курмангужена.
https://time.kz/articles/risk/2021/10/22/sledstvie-ischerpalo-vse-vozmozhnosti