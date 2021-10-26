Должник напал с топором на частного судебного исполнителя и полицейских в Нур-Султане

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danilov 26 Октября 2021 в 22:26:27
В Нур-Султане должник набросился на частного судебного исполнителя с топором, сообщает пресс-служба региональной палаты ЧСИ.
С мужчины пытаются взыскать 17 административных штрафов на общую сумму 196 545 тенге, а также 358 728 тенге в пользу банка.
"Судоисполнитель предпринял всевозможные меры по исполнению: наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. Вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ 2115. 26 октября судебный исполнитель выехал на дом к должнику и обнаружил припаркованный у дороги автомобиль", – рассказала заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ Нур-Султана Мадина Жанасаева.