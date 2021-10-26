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Закона.Нет
Должник напал с топором на частного судебного исполнителя и полицейских в Нур-Султане
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danilov 26 Октября 2021 в 22:26:27
Они пытались забрать его автомобиль за долги.
В Нур-Султане должник набросился на частного судебного исполнителя с топором, сообщает пресс-служба региональной палаты ЧСИ.

С мужчины пытаются взыскать 17 административных штрафов на общую сумму 196 545 тенге, а также 358 728 тенге в пользу банка.

"Судоисполнитель предпринял всевозможные меры по исполнению: наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. Вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ 2115. 26 октября судебный исполнитель выехал на дом к должнику и обнаружил припаркованный у дороги автомобиль", – рассказала заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ Нур-Султана Мадина Жанасаева.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 26.10.2021 в 23:02:58   # 785658
Прецедент превращается в мейнстрим
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  Васяй 27.10.2021 в 00:22:27   # 785660
Да,зачастили что-то...
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