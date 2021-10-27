Получил за пендаль

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danilov 27 Октября 2021 в 15:32:10
Весь конфликт происходил во время сноса пристройки к жилому дому. Стражи порядка находились там же.
Теперь появились новые кадры, снятые до этого удара. На них видно, что сам судисполнитель пнул владельца дома.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Приезжают толпой, провоцируют, снимают на камеру, выставляют неадекватном хозяина, забирают имущество.
Ради прибыли готовы на все, даже свою мужскую честь продать - пищал как девчонка на камеру.
Цитата: СССР от 27.10.2021 10:48:31
мужскую честь
мужскую честь
Честь? Мужскую? Этим лицам мужского пола неизвестно такое слово. Мужчинами их назвать нельзя - это должностные лица мужского пола. Гендерная принадлежность не делает лицо мужского пола мужчиной )).
Цитата: jumanjiqz от 27.10.2021 11:30:29
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?
Такое понятие - "оскорбление" - Вам незнакомо? Тем более умышленное? Оно разве как-то соотносится с силой удара?
Цитата: jumanjiqz от 27.10.2021 11:30:29
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?
За привычный у нас ШШС на западе РК рот порвут.
Цитата: Hairless от 27.10.2021 11:37:37
Такое понятие - "оскорбление" - Вам незнакомо? Тем более умышленное? Оно разве как-то соотносится с силой удара?
Такое понятие - "оскорбление" - Вам незнакомо? Тем более умышленное? Оно разве как-то соотносится с силой удара?
Нужно делать все в рамках закона, если каждый будет руководствоваться своими внутренними правилами чести и достоинства, будет хаос. Но сами законы приводят к многочисленным стычкам, значит нужно пересмотреть законы.