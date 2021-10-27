 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Получил за пендаль
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Октября 2021 в 15:32:10
В начале месяца все казахстанцы увидели кадры конфликта и потасовки домовладельца Максута Искакова и судебного исполнителя Адиля Ермекова в Алматы. На первых кадрах было видно, что судисполнителя ударили, от чего он упал на землю.
Весь конфликт происходил во время сноса пристройки к жилому дому. Стражи порядка находились там же.
Теперь появились новые кадры, снятые до этого удара. На них видно, что сам судисполнитель пнул владельца дома.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 27.10.2021 в 15:52:50   # 785673
Все тайное всегда становиться явным. Получил по заслугам. Эти бандиты (судоисполнители, полицаи, судьи, прокуроры, чиновники всех рангов) думают, что они боги, и что граждане должны делать Ку при их виде. Убирайтесь ВОН самостоятельно. Толерантности граждан приходит конец - этот уебок, который спровоцировал хозяина, за что получил удар в печень, алматинский стрелок, который положил пятерых, должник, который накинулся на бандита с топором - это только первые ласточки. Дальше - страшнее. Вы что думаете, что вы бессмертны? Глубоко ошибаетесь. Всей вашей сранной гвардии с пулеметами и автоматами не хватит на граждан Казахстана. Убирайтесь вон!
поощрить | покарать
  Pooman 27.10.2021 в 16:16:04   # 785674
Оскара этому герою
поощрить (2) | покарать
  русо 27.10.2021 в 16:22:43   # 785675
Болван с высшим образованием поднял ногу на мужика в возрасте . Так тебе и надо . Шал молодец советское уличное воспитание.
поощрить (4) | покарать
  СССР 27.10.2021 в 16:48:31   # 785677
Отличную схему шакалы разработали.
Приезжают толпой, провоцируют, снимают на камеру, выставляют неадекватном хозяина, забирают имущество.
Ради прибыли готовы на все, даже свою мужскую честь продать - пищал как девчонка на камеру.
поощрить (1) | покарать
  vvka 27.10.2021 в 17:00:19   # 785679
Цитата: СССР от 27.10.2021 10:48:31
мужскую честь

Честь? Мужскую? Этим лицам мужского пола неизвестно такое слово. Мужчинами их назвать нельзя - это должностные лица мужского пола. Гендерная принадлежность не делает лицо мужского пола мужчиной )).
поощрить (2) | покарать
  jumanjiqz 27.10.2021 в 17:30:29   # 785681
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?
поощрить (1) | покарать
  Hairless 27.10.2021 в 17:37:37   # 785682
Цитата: jumanjiqz от 27.10.2021 11:30:29
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?

Такое понятие - "оскорбление" - Вам незнакомо? Тем более умышленное? Оно разве как-то соотносится с силой удара?
поощрить (2) | покарать
  bolatbol 27.10.2021 в 18:12:21   # 785683
Цитата: jumanjiqz от 27.10.2021 11:30:29
За нежный пендель, так в печень зарядить!? Ну давайте за детские обзывания рот обидчику порвём!?!?

За привычный у нас ШШС на западе РК рот порвут.
поощрить | покарать
  Sosed 27.10.2021 в 18:37:29   # 785685
Судебный исполнитель бывший футболист
поощрить | покарать
  NBE 27.10.2021 в 18:48:07   # 785686
Цитата: Hairless от 27.10.2021 11:37:37

Такое понятие - "оскорбление" - Вам незнакомо? Тем более умышленное? Оно разве как-то соотносится с силой удара?

Нужно делать все в рамках закона, если каждый будет руководствоваться своими внутренними правилами чести и достоинства, будет хаос. Но сами законы приводят к многочисленным стычкам, значит нужно пересмотреть законы.
поощрить | покарать
  Panasonic 27.10.2021 в 19:06:06   # 785687
Как сучка запищал. Так ему и надо.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь