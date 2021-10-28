Антиваксера Айну Бакееву арестовали на 10 суток

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danilov 28 Октября 2021 в 07:50:08
По данным пресс-службы суда, Бакеева признана виновной в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 КоАП и арестована на 10 суток. Исполнение постановления возложено судом на Департамент полиции Шымкента.
Напомним, ранее казахстанцы распространяли информацию о том, что в школе Нур-Султана детям тайно делают прививки. Поводом для муссирования слухов стало появившееся в Сети видео, на котором видно, как несколько женщин заходят в спортзал одной из школ. Автор видео утверждает, что она журналист, а рядом с ней находится врач Айна Бакеева. При этом голос за кадром говорит, что "детям вкалывают вакцины без согласия родителей".
Директор школы Самал Нугуманова рассказала, что 5 октября в 11.00 в здание учебного заведения пришли три женщины. Они представились матерями учащихся школы и просили о встрече с директором. Охранник вахты предложила подождать женщинам в фойе при входе, а затем записала их в журнале, предложила применить защитные средства и проверить статус в Ashyq. Однако посетительницы отказались и, несмотря на запрет охранника, прошли в здание школы.
Они направились в кабинет директора, убедившись в её отсутствии, прошли по коридорам, направились в спортивный зал. В тот момент в помещении находился ребёнок, который сидел на стуле, рядом с ним находились сотрудники школы.
"Несмотря на запреты уже со стороны администрации школы, в нарушение правил внутреннего распорядка школы, начали видеосъёмку на камеры сотовых телефонов. Со стороны администрации школы не раз были сделаны замечания о незаконности со стороны Айны Бакеевой проведения видеосъёмки, однако она никак не отреагировала. Из чего был сделан вывод, что основной целью посещения школы со стороны Бакеевой и журналиста было произвести ажиотаж среди родителей посредством соцсетей на тему незаконной вакцинации детей в школах", – сообщила директор.
Как утверждает Самал Нугуманова, на своей странице в соцсети Айна Бакеева выложила ложную информацию о том, что ученику третьего класса, по словам его матери, якобы в туалете сделали укол. Однако сейчас на её страницах в Facebook и Instagram этой информации нет. Позже в том, что информация о сделанном уколе была ложной, созналась сама мать ребёнка Улжан Нарбаева.
На самом деле на кадрах видео ученик девятого класса. Директор объяснила, что у него ухудшилось самочувствие после урока физкультуры. Мальчику оказывали помощь. Именно этот инцидент попал в объектив камеры.
"Она требовала допустить её к ребёнку, говоря, что она дипломированный врач. На замечания не проводить съёмку, так как это является нарушением прав ребёнка, Айна Бакеева не реагировала, продолжала снимать, при этом начала кричать, что педагоги издеваются над учеником", – сообщила она.
После педагогам удалось вывести из спортзала Бакееву и её сопровождающую, представившуюся журналистом. Однако уходить из школы женщины отказались, поэтому сотрудникам пришлось вызвать полицию.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/antivaksera-aynu-bakeevu-arestovali-na-10-sutok-452374/
https://informburo.kz/novosti/v-stolichnoj-shkole-prokommentirovali-rolik-o-yakoby-nezakonnoj-vakcinacii-detej
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