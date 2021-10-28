Конфликт между школьниками перерос в массовые беспорядки в Алматинской области

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danilov 28 Октября 2021 в 11:13:11
С травмами в центральную больницу Панфиловского района поступил 16-летний подросток.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в ДП области.
В настоящее время ситуация в посёлке стабильная и находится под контролем, заверили полицейские. С жителями проведена встреча и разъяснительная работа.
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