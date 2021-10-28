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Конфликт между школьниками перерос в массовые беспорядки в Алматинской области
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danilov 28 Октября 2021 в 11:13:11
Словесная перепалка между учениками 9 и 10 классов переросла в массовую драку в посёлке Пиджим, сообщили в полиции Алматинской области.



С травмами в центральную больницу Панфиловского района поступил 16-летний подросток.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в ДП области.



В настоящее время ситуация в посёлке стабильная и находится под контролем, заверили полицейские. С жителями проведена встреча и разъяснительная работа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 28.10.2021 в 11:32:12   # 785712
всем адм арест родителей к ответственности,тенгой надо наказывать
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  звукач 28.10.2021 в 13:06:41   # 785717
Да всегда дрались пацаны,только вот тут совсем обезбашенные,мы хотя бы уходили со школьного двора подальше от взглядов учитилей.Социальное не равенство,низкий культурный уровень,отсутствие воспитания - вот и показатель.Частично соглашусь с Dimmon,но тут есть и вина системы образования в целом,да и государство практически устранилось от проблемм воспитания молодежи.
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  Бекел 28.10.2021 в 13:58:30   # 785718
походу кто то хочет чтобы уйгуриков снесли
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