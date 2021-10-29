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Закона.Нет
Тайно сходил, и очень удивился что у нас есть коррупция
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danilov 29 Октября 2021 в 16:06:50
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил об ужесточении правил получения водительских удостоверений в Казахстане.

Министр сообщил, что продолжает анонимно посещать ЦОНы и СпецЦОНы, и во время одного из подобных визитов он увидел, как сотрудники «помогают» гражданам незаконными путями пройти экзамены для получения водительского удостоверения.

«Я не совсем доволен тем, как сейчас работают в ЦОНах. Выявились факты, которые я отношу к коррупционным проявлениям. Не проходя тесты и экзамены, в обход системы получить права. Мы приняли меры, к примеру, вчера в Нур-Султане за весь день только 3 человека получили права», — рассказал Мусин о своем очередном походе в Центр обслуживания населения.

Глава Минцифры пояснил, после выявленных нарушений был ужесточен контроль. В частности, были задействованы дополнительные сотрудники, который сверяли личность тех, кто пришел на экзамен.

В будущем планируется внедрить биометрическую идентификацию при прохождении теоретических и практических тестов для получения водительских прав.

«Граждане должны понимать, что, не подтвердив навыки вождения, выезжать на дороги опасно. Мы с МВД будем ужесточать требования при получении водительских удостоверений», — уточнил Мусин.

Также министр заявил, что продолжит инкогнито посещать ЦОНы и СпецЦОНы.

Как получить водительские права в Казахстане

Для получения водительских прав в Казахстане желающие сначала проходят обучающий курс в автошколе, инструкторы которой дают направление на сдачу в спецЦОНе.

Далее теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” или в спецЦОНах. В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.

Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе с использованием компьютерных комплексов — соискатели проходят тестирование на знание ПДД.

Желающее получить водительское удостоверение лицо, не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.

Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через три календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.

По­ложи­тель­ная оцен­ка, по­лучен­ная по те­оре­тичес­ко­му эк­за­мену, счи­та­ет­ся дей­стви­тель­ной в те­чение трех ме­сяцев. По ис­те­чении ука­зан­но­го сро­ка кан­ди­дат на по­луче­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тным средс­твом вновь сда­ет те­оре­тичес­кий эк­за­мен.

Практический экзамен оценивается по следующей системе: положительная оценка — «Сдал», отрицательная — «Не сдал».

В августе 2021 года стало известно, что в пилотном режиме в автоцонах Алматы впервые был запущен оптимизированный процесс сдачи теоретического экзамена с аудио- и видеофиксацией и биометрической идентификацией.

НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 29.10.2021 в 16:11:19   # 785745
Удивился, что такая кормушка мимо проходит. Права теперь подорожают. Теперь ещё и министру отстегивать будут.
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  vvka 29.10.2021 в 16:53:47   # 785748
Капитан очевидность. Убирайтесь вон, дармоеды. Сами, добровольно.
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  Lokki 29.10.2021 в 17:13:01   # 785749
Интересный поворот. Вместо того чтобы бороться с помогайками борятся с будущими водителями. Нахрена все усложнять? Павильно, ведь внедрить биометрию будет дешевле чем бороться с помогайками. Борьба с ветряными мельницами.
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  Васяй 29.10.2021 в 21:09:55   # 785752
А как же теперь права на день рождения дарить?
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  старик 29.10.2021 в 23:17:03   # 785760
Полгода назад менял свои права. В очереди на выдаче сидели два мужика, пожилой и сильно пожилой. Разговорились. Пожилой поведал, что привез сюда старшего брата, (тоже замена) мол тот "ни х*я не видит", поэтому я с ним здесь сижу.
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  Васяй 29.10.2021 в 23:49:51   # 785768
Цитата: старик от 29.10.2021 17:17:03
Полгода назад менял свои права. В очереди на выдаче сидели два мужика, пожилой и сильно пожилой. Разговорились. Пожилой поведал, что привез сюда старшего брата, (тоже замена) мол тот "ни х*я не видит", поэтому я с ним здесь сижу.
Ну отцу 85,всю жизнь за рулем,поездил на всей технике,что была в СССР.Плакал,когда Студебеккеры резали бензорезами(хорошая кстати техника была).Оставили при замене Б категорию,никаких проблем не было,он уж на Белаз не сядет.Но и спасибо кровь не пили,только восхищались.
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  Absolute 30.10.2021 в 02:08:54   # 785776
Кумовство, безделье, и полное отсутствие профессионализма. А также тотальный развал системы образования. Чего вы ожидали ????
Эмоции зашкаливают.
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  Absolute 30.10.2021 в 02:10:34   # 785777
Смотрел недавно выступления Жириновского(почти угадывает многое). Так вот по поводу стран центральной Азии высказал мнение, что оно было поднято на Штыках Армии.
По-другому ещё не научились, самостоятельно развиваться.
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