Тайно сходил, и очень удивился что у нас есть коррупция

Полгода назад менял свои права. В очереди на выдаче сидели два мужика, пожилой и сильно пожилой. Разговорились. Пожилой поведал, что привез сюда старшего брата, (тоже замена) мол тот "ни х*я не видит", поэтому я с ним здесь сижу.