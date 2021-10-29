Тайно сходил, и очень удивился что у нас есть коррупция

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danilov 29 Октября 2021 в 16:06:50
Министр сообщил, что продолжает анонимно посещать ЦОНы и СпецЦОНы, и во время одного из подобных визитов он увидел, как сотрудники «помогают» гражданам незаконными путями пройти экзамены для получения водительского удостоверения.
«Я не совсем доволен тем, как сейчас работают в ЦОНах. Выявились факты, которые я отношу к коррупционным проявлениям. Не проходя тесты и экзамены, в обход системы получить права. Мы приняли меры, к примеру, вчера в Нур-Султане за весь день только 3 человека получили права», — рассказал Мусин о своем очередном походе в Центр обслуживания населения.
Глава Минцифры пояснил, после выявленных нарушений был ужесточен контроль. В частности, были задействованы дополнительные сотрудники, который сверяли личность тех, кто пришел на экзамен.
В будущем планируется внедрить биометрическую идентификацию при прохождении теоретических и практических тестов для получения водительских прав.
«Граждане должны понимать, что, не подтвердив навыки вождения, выезжать на дороги опасно. Мы с МВД будем ужесточать требования при получении водительских удостоверений», — уточнил Мусин.
Также министр заявил, что продолжит инкогнито посещать ЦОНы и СпецЦОНы.
Как получить водительские права в Казахстане
Для получения водительских прав в Казахстане желающие сначала проходят обучающий курс в автошколе, инструкторы которой дают направление на сдачу в спецЦОНе.
Далее теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” или в спецЦОНах. В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.
Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе с использованием компьютерных комплексов — соискатели проходят тестирование на знание ПДД.
Желающее получить водительское удостоверение лицо, не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.
Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через три календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.
Положительная оценка, полученная по теоретическому экзамену, считается действительной в течение трех месяцев. По истечении указанного срока кандидат на получение права на управление транспортным средством вновь сдает теоретический экзамен.
Практический экзамен оценивается по следующей системе: положительная оценка — «Сдал», отрицательная — «Не сдал».
В августе 2021 года стало известно, что в пилотном режиме в автоцонах Алматы впервые был запущен оптимизированный процесс сдачи теоретического экзамена с аудио- и видеофиксацией и биометрической идентификацией.
НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 29.10.2021 17:17:03Ну отцу 85,всю жизнь за рулем,поездил на всей технике,что была в СССР.Плакал,когда Студебеккеры резали бензорезами(хорошая кстати техника была).Оставили при замене Б категорию,никаких проблем не было,он уж на Белаз не сядет.Но и спасибо кровь не пили,только восхищались.
Полгода назад менял свои права. В очереди на выдаче сидели два мужика, пожилой и сильно пожилой. Разговорились. Пожилой поведал, что привез сюда старшего брата, (тоже замена) мол тот "ни х*я не видит", поэтому я с ним здесь сижу.
Полгода назад менял свои права. В очереди на выдаче сидели два мужика, пожилой и сильно пожилой. Разговорились. Пожилой поведал, что привез сюда старшего брата, (тоже замена) мол тот "ни х*я не видит", поэтому я с ним здесь сижу.
Эмоции зашкаливают.
По-другому ещё не научились, самостоятельно развиваться.