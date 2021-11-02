Трое на одного

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 02 Ноября 2021 в 09:11:08
Трагедия случилась в декабре 2019 года. Сослуживцы отмечали Новый год в одном из городских ресторанов. Что-то они не поделили с другими отдыхающими. Словесная перепалка переросла в потасовку, и одного из ее участников - 32-летнего Куаныша АХМЕТОВА - полиция увезла в вытрезвитель. После медосвидетельствования его отпустили, однако мужчина заявил, что у него пропал сотовый телефон, деньги и отказался покидать учреждение, пока ему не вернут вещи.
Чтобы вывести его из здания, вызвали наряд охранного агентства. На вызов приехали трое: Абзал АДИЛОВ, Аян КАФИЗОВ и Абутали КОНЫСКАЛИ, которые в тот вечер также отмечали наступающий праздник и к моменту вызова были изрядно подшофе.
Коныскали и Кафизов насильно вывели Ахметова за территорию ОЦПЗ, где последний нанес ему несколько ударов по лицу. Ахметов стал убегать, но его догнали. Кафизов снова нанес ему несколько ударов по лицу. Чтобы попросить помощи, мужчина начал стучать в окна и двери АЗС, а когда ему не открыли, попытался скрыться в частных кварталах, но забежал в тупик и не смог перелезть через забор из профлиста.
“Увидев, что потерпевший без одежды двумя руками висит на ограждении и что края ограждения очень острые, Адилов схватил потерпевшего за ноги, а Кафизов - за пояс. Они стали с силой тянуть его вниз, поднимать вверх и снова тянуть вниз, в результате чего потерпевшему были причинены обширные рваные раны. Повалив потерпевшего на землю, продолжили избивать его. Потерпевший не приходя в сознание от полученных повреждений скончался на месте”, - значится в тексте приговора.
За убийство и превышение полномочий Адилову и Кафизову назначено 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Коныскали за превышение полномочий назначено 2,5 года лишения свободы. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме лишения свободы суд постановил выплатить сестре, брату и матери погибшего 15 миллионов тенге в качестве морального ущерба и удовлетворил материальный иск в размере 1,2 миллиона тенге.
Злата УДОВИЧЕНКО
https://time.kz/articles/risk/2021/11/01/troe-na-odnogo
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 02.11.2021 05:45:41
. как пьяному неуравновешенному дебилу-садисту можно доверить оружие?
. как пьяному неуравновешенному дебилу-садисту можно доверить оружие?
У нас в органах половина таких. Если не больше.