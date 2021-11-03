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Закона.Нет
Полицейский в Туркестанской области руководил скотокрадами
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danilov 03 Ноября 2021 в 19:09:29
20 часов назад,новости Казахстана,Newtimes.kz
Отрарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и двух его сообщников, обвиняемых в групповой краже скота, передает inbusiness.kz.

Как указывается в приговоре, в январе этого года Максат Аккулов 1983 года рождения, служивший областном департаменте полиции, сговорился с двумя 28-летнеими жителями поселка Арыс, совершить кражу коров в соседнем ауле.

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Сообщники заранее наметили себе жертву — стоявший на окраине села двор с сараями и коровниками. Обманом они привлекли к делу четвертого знакомого с грузовой крытой Газелью — для перевозки краденого скота. А также заранее нашли покупателя на скотину.

Вечером 6 января сообщники прибыли к коровнику, смогли проникнуть в коровник и похитить четырех бычков, общей стоимостью 1 млн 600 тыс тенге. Загнав живность в грузовик, злоумышленники пытались скрыться. Однако в дороге они были задержаны сотрудниками специальной группы по борьбе со скотокрадством районного отдела полиции.

У задержанных были изъяты похищенные животные, которые послужили главными уликами преступления.

Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы, его подельники получили по три года колонии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.11.2021 в 19:16:20   # 785914
Ну что, нормально.
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  htmaker 03.11.2021 в 19:41:36   # 785915
Поймают, потом отпустят по амнистии
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  vvka 03.11.2021 в 20:15:07   # 785916
ОПГ в погонах полиции.
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