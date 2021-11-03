Полицейский в Туркестанской области руководил скотокрадами

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Ноября 2021 в 19:09:29
Отрарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и двух его сообщников, обвиняемых в групповой краже скота, передает inbusiness.kz.
Как указывается в приговоре, в январе этого года Максат Аккулов 1983 года рождения, служивший областном департаменте полиции, сговорился с двумя 28-летнеими жителями поселка Арыс, совершить кражу коров в соседнем ауле.
Оружие и 1 млн тенге вынес вор из квартиры в Алматы
Сообщники заранее наметили себе жертву — стоявший на окраине села двор с сараями и коровниками. Обманом они привлекли к делу четвертого знакомого с грузовой крытой Газелью — для перевозки краденого скота. А также заранее нашли покупателя на скотину.
Вечером 6 января сообщники прибыли к коровнику, смогли проникнуть в коровник и похитить четырех бычков, общей стоимостью 1 млн 600 тыс тенге. Загнав живность в грузовик, злоумышленники пытались скрыться. Однако в дороге они были задержаны сотрудниками специальной группы по борьбе со скотокрадством районного отдела полиции.
У задержанных были изъяты похищенные животные, которые послужили главными уликами преступления.
Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы, его подельники получили по три года колонии.
Комментарии, по рейтингу, по дате