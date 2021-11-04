Даже интерпол бессилен

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GoodZone 04 Ноября 2021 в 16:41:24
Евгений Михайлов преуспел в поисках своей Toyota Venza. Что вряд ли можно сказать о правоохранительных органах: для успешной работы российским явно не хватает полномочий, казахстанским - желания и принципиальности. Ну а сотрудники Интерпола сегодня просто разводят руками: они не в силах понять, что происходит. Попробуем объяснить, в чем тут дело.
Михайлов связался со мной по телефону, прочитав на сайте “Времени” ряд моих расследований о делах автомафии. Он подумал, что его рассказ на страницах нашей газеты поможет пробить выстроенную полицией и прокуратурой крепкую стену защиты уголовников, промышляющих угнанными машинами.
Евгений Михайлов.
- Утром 15 декабря 2018 года, выглянув в окно, увидел: на стоянке моей “тойоты” нет. Обратился в полицию, сам же стал шерстить интернет: сайты продаж всей России и приграничных стран. Конечно, я слышал о том, что много угнанных машин оседает в Казахстане. И вот спустя полгода похищенная Venza появилась на каскеленском авторынке Алматы! - рассказывает свою историю Михайлов.
Евгений тут же вылетел в Казахстан и прямиком - в полицию. Рассказав о происходящем, он вместе с оперативником под видом обычных покупателей отправился на рынок.
- Я сразу же узнал свою машину по хромированным обвесам, колесам, загнутым крепежам, царапинам, прочим приметам. Увидел я и то, что VIN-номер моей “тойоты” изменен - последние пять цифр оказались перебиты. Номера двигателя уже не было, его варварски сбили. Выяснилось, что владелец моего авто - некто Мурат ИБРАГИМОВ, а продажей занимался некий Наиль-заде, представившийся его братом.
Объявление на сайте, по которому Михайлов нашел пропажу.
Оперативным путем пробив новый VIN, выяснили, что прежним владельцем в документах значится некая гражданка МОРОЗОВА из Каскелена, машина на нее была зарегистрирована и снята с учета в один день. Кроме того, спидометр “тойоты” был скручен и в документах изменен год ее производства с 2014-го на 2015-й. “Покупатели” уговорили продавца Ибрагимова доставить машину на СТО для проверки. В автосервисе на проспекте Рыскулова, когда авто поместили на подъемник, Евгений позвонил в дежурную часть и официально вызвал на место событий наряд полиции. Ибрагимов позвал на подмогу своих товарищей.
- Cреди пришедших был Наиль-заде, который сказал мне буквально так: “Не поднимай шум, брат, держи ключи и уезжай”, - говорит Михайлов. - Конечно, я отказался, и мы переместились в РОВД Алатауского района. У меня приняли заявление, выдали талон. Ибрагимов с товарищами навалились вновь, стали убеждать меня забрать машину. Куда я поеду с перебитыми номерами? Предложил им выплатить мне ее стоимость, они пошли в отказ.
Наиля-заде мой собеседник характеризует как опытного автобарыгу, передвигающегося на белом BMW-Х6 и якобы пообещавшего подключить все свои связи, чтобы не отдать машину. И все же 21 мая спорная “тойота” была арестована. На другой день Евгений еще видел ее на стоянке у РОВД, где и сфотографировал. Тогда же он написал заявление следователю, чтобы он оповестил о происходящем российских коллег, и те смогли официально приступить к дальнейшей работе по делу.
- Я улетел в Петербург, где вместе с моим следователем решил обратиться в бюро Интерпола, - вспоминает Михайлов. - Оттуда был отправлен запрос в Казахстан, оставшийся без ответа. На протяжении двух месяцев специалисты международной организации уголовной полиции неоднократно обращались в Алатауский РОВД с аналогичными запросами, но там их, похоже, игнорировали.
При неофициальном осмотре эксперт обнаружил следы подделки.
Евгений периодически звонил в алматинскую полицию и местным юристам, участвовавшим в деле ареста автомобиля, пока спустя два месяца не узнал, что угнанная у него и арестованная Toyota Venza… исчезла вновь! Как? Почему? Не отвечал никто. Только после запроса Генпрокуратуры России наш главный надзорный орган наконец ответил: мол, все хорошо, прекрасная маркиза. Наши доблестные следаки сделали запрос в погранслужбу, откуда сообщили: автомобиль с указанным VIN-кодом российско-казахстанскую границу не пересекал. Значит, что? Да то, что “транспортное средство возвращено законному владельцу”. И то, что заявление Михайлова в тот же самый день было оставлено без рассмотрения и списано в номенклатуру. Но Евгению об этом почему-то не сообщили.
Вот такая залепуха, которой с чистым сердцем и открытой душой верят у нас даже в Генеральной прокуратуре. Вот только почему-то не верится нам и тем более российскому гражданину Михайлову.
Конечно, герой нашей публикации не успокоился. Он опять полез в интернет и воспользовался услугами платного сервиса, позволяющего досконально проверить сведения о любой зарегистрированной машине. И тут же выяснил: машина с таким же VIN-кодом, который теперь набит на угнанной “тойоте”, давно уже ездит по дорогам Астраханской области и принадлежит совершенно другому человеку.
- Моя машина в Казахстане теперь двойник автомобиля, эксплуатирующегося в России, - считает Евгений Михайлов. - И я вновь понадеялся, что эта информация заинтересует силовиков.
Надо ли говорить, что надеялся он зря!.. Представители Евгения в Алматы по его телефонной просьбе вновь отправились на встречу с Наилем-заде. Они фиксировали на видео осмотр автомобиля, который провел эксперт. На глаз и на ощупь он сразу определил, где криминал, в каком месте и как перебиты номера. Буквально припертый к стенке, Наиль согласился выдать автомобиль, но на другой день и сам исчез, и машину спрятал. Уже совсем неофициальным путем частного расследования Евгений выяснил: его машину перекрасили в черный цвет и продали.
Между тем из Казахстана в Интерпол сообщили: автомобиль с указанным VIN-кодом прошел трасологическое исследование, пришедшее к выводу: “Идентификационный номер оригинальный и изменению не подвергался”. А как же быть тогда с информацией об астраханском авто с точно таким же номером?..
Вот тут-то и начинается самое интересное. Ведь узнать, где автомобиль и кто им владеет, имея на руках номер VIN-кода, в Казахстане тоже несложно. Евгений узнал. Я в свою очередь перепроверил. Наши сведения совпали: новый хозяин злосчастной “тойоты” - Темиржан Бакытович Рамазанов, занимающий пост замначальника управления кримполиции ДП на транспорте МВД в столице.
Темиржан РАМАЗАНОВ.
Я отправил журналистский запрос полицейскому чину. Мне перезвонила какая-то девушка и, сообщив, что из пресс-службы ведомства ей переслали мою бумагу, заявила:
- Мы никогда такого запроса не видели, первый раз с таким сталкиваемся! А что нужно? Чтобы Рамазанов с вами связался?
- Пусть ответит как угодно, хоть в письменном, хоть в устном виде.
- Но ведь он эту машину приобрел на законном основании…
- Об этом он должен сам заявить. Важно, чтобы потом не возникло вопроса, почему журналист о чем-то написал, не спросив ничего у г-на Рамазанова.
- Но я не поняла, почему вас интересует именно он и почему запрос адресован ему…
- Не министра же мне об этом спрашивать, согласитесь. Кстати, а как вас зовут?
На этом месте моя собеседница бросила трубку. Разговор был записан на диктофон.
Теперь я объясню, почему имя Рамазанова насторожило меня как журналиста. А дело в том, что три года назад в своем цикле расследований (он-то и привел ко мне петербуржца Михайлова) я писал о сотруднике костанайского УБОП и одновременно зяте зампрокурора Костанайской области Руслане РАМАЗАНОВЕ. Он передвигался на криминальном черном “лексусе” с перебитым VIN-кодом и подложными номерами (см. “Лексусоводы” и “Тень столицы”, “Время” от 9.5 и 18.12.2018 г.). Его брат Жаслан РАМАЗАНОВ продал паленую KIA Sportage жителю столицы Чингису М. (см. “KIA грядеши? или Новая афера в стиле Lexus”, “Время” от 10.5.2018 г.). И Руслан, и Жаслан несколько лет назад были осуждены по серьезным уголовным статьям. Оба они, по нашим сведениям, приходятся родственниками Темиржана Рамазанова.
Как знать, может, Темиржан Бакытович в деле угнанной из Петербурга “тойоты” ни при чем. Но что ж это за ирония судьбы такая, благодаря которой уже третий из Рамазановых замечен в использовании похищенной престижной иномарки?! Ответа на этот вопрос, судя по всему, не хотят знать у нас нигде: ни в Алатауском РОВД, ни в МВД, ни в Генпрокуратуре.
А тем временем российский гражданин Михайлов публикует видеообращения и посылает письма в самые высокие казахстанские инстанции. Но пока все они остаются криками вопиющего в пустыне.
Когда верстался номер. Ответ на наш запрос мы получили за подписью не г-на Рамазанова, а первого замначальника департамента полиции на транспорте Калижана КОБЛАНДИНА. Он сообщил, что тот самый автомобиль действительно принадлежит Рамазанову и был “приобретен им 17.08.2021 г. у Жакупова Жасулана Маратовича в порядке, предусмотренном законодательством. Касательно вопроса о том, что вышеуказанный автомобиль является двойником и находится в международном розыске по линии Интерпола, можете обратиться в компетентные органы…”
Стас КИСЕЛЁВ, фото предоставлены Евгением МИХАЙЛОВЫМ и из архива редакции, Костанай
https://time.kz/articles/nu/2021/11/03/dazhe-interpol-bessilen
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