20-лентний казахстанский гений скончался в Алматы

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danilov 05 Ноября 2021 в 17:28:52
4 ноября в полицию поступило заявление по факту пропажи Акназара Кажымурата. Была создана поисковая группа.
5 ноября на территории Бостандыкского района сотрудниками отдела криминальной полиции было найдено тело молодого человека. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В 2018 году Акназар Кажымурат, будучи учеником 12-го класса НИШ, установил уникальный рекорд на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум - 36 из 36 и 2400 из 2400. Тогда он получил право выбрать любой вуз в мире для продолжения учебы.
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