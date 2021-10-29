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В Германии нашли тело российского дипломата
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danilov 05 Ноября 2021 в 19:44:16
Тело сотрудника посольства дипмиссии РФ обнаружили на тротуаре перед зданием посольства в Берлине
Обстоятельства смерти 35-летнего дипломата сейчас выясняют правоохранители.
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