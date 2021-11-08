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210 тысяч авто на российских номерах ездят по Казахстану. 88 тысяч из них не имеют регистрации в РФ
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danilov 08 Ноября 2021 в 20:44:13
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Directrix
08.11.2021 в 21:26:10
# 786142
Ну хоть б/у запчасти подешевеют, разборы пополнятся
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htmaker
08.11.2021 в 22:18:26
# 786143
210 тысяч авто, это же полный пздц
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M54
08.11.2021 в 22:24:07
# 786144
Ура товарищи
Реально рад. Лишь бы их только убрали
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lado
09.11.2021 в 00:08:10
# 786147
а еще 600 криминальных машин выявлено у нас. сегодня много читал про эту тему.
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Ал
09.11.2021 в 00:12:51
# 786148
Если пробегутся по некоторым аулам на юге Восточно-Казахстанской области, большинство селян упомянутых аулов без "железных коней" останутся.
Главное - не "перегнуть палку"...
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