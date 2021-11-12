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Закона.Нет
Россия не хочет выдавать Казахстану Балушкина
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danilov 12 Ноября 2021 в 21:54:42
Генеральная прокуратура России отказала правоохранительным органам Казахстана при запросе на задержание бизнесмена Анатолия Балушкина.

Владелец автомобильного холдинга «БИПЭК Авто» находится в розыске, об этом стало известно в августе. Причиной стало «проведение уголовного расследования, связанного с мошенничеством», сообщали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Требование о задержании Балушкина от казахстанских правоохранительных органов поступило в российское МВД. Генпрокуратура РФ вынесла отказ.

«В связи с тем, что вы являетесь гражданином Российской Федерации, Генеральной прокуратурой РФ направлено соответствующее поручение ФКУ «ГИАЦ МВД России» о прекращении в отношении вас розыска на территории РФ», - цитирует письмо Генпрокуратуры сообщество «Русский автомобиль».

На запрос о ситуации с автобизнесменом «Курсиву» в Генпрокуратуре Казахстана сообщили следующее.

«Генеральная прокуратура сведениями о прекращении розыска Балушкина на территории Российской Федерации не располагает. У нас нет этих сведений. Нам эта информация не поступала. На сегодняшний день он числится в розыске. То есть 12 августа его объявили в международный розыск, и он числится в розыске до сих пор», – уточнили в ведомстве.

https://kursiv.kz/news/proisshestviya/2021-09/rossiya-ne-khochet-vydavat-kazakhstanu-balushkina

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 12.11.2021 в 22:27:44   # 786321
Ну что....ловите своих,их тоже немерено!
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