Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа

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danilov 22 Ноября 2021 в 16:02:03
"Данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона "Жетысу". С окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба ДП города.
С целью расследования причины и других обстоятельств трагедии создана следственно-оперативная группа.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dredis от 22.11.2021 13:17:13
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала
А что, видео есть?
Цитата: Panasonic от 22.11.2021 13:30:27
А что, видео есть?
Цитата: Dredis от 22.11.2021 13:17:13
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала
А что, видео есть?
Ну, а как иначе? С тремя в охапку не выпрыгнешь ведь. Действительно, сука долбанутая.
danilov 22.11.2021 в 21:30:31 # 786732
Источник в правоохранительных органах сообщил @sputnikkz, что найдена предсмертная записка.
“Общий смысл такой, что не выдержали испытаний, которые были даны, устала от жизни. Никого конкретно не винит, но написано, что виновные в этом знают себя”, - сказал собеседник.
Он также отметил, что семья была полной, однако в момент трагедии 30-летнего главы семьи дома не было, а дверь была закрыта на ключ изнутри, а потому ее пришлось взломать.
В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений.
“Общий смысл такой, что не выдержали испытаний, которые были даны, устала от жизни. Никого конкретно не винит, но написано, что виновные в этом знают себя”, - сказал собеседник.
Он также отметил, что семья была полной, однако в момент трагедии 30-летнего главы семьи дома не было, а дверь была закрыта на ключ изнутри, а потому ее пришлось взломать.
В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений.