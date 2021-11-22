Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа

Источник в правоохранительных органах сообщил @sputnikkz, что найдена предсмертная записка.



“Общий смысл такой, что не выдержали испытаний, которые были даны, устала от жизни. Никого конкретно не винит, но написано, что виновные в этом знают себя”, - сказал собеседник.



Он также отметил, что семья была полной, однако в момент трагедии 30-летнего главы семьи дома не было, а дверь была закрыта на ключ изнутри, а потому ее пришлось взломать.



В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений.