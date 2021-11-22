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Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа
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danilov 22 Ноября 2021 в 16:02:03
Сегодня в Алматы 28-летняя женщина с тремя детьми выбросилась с 9-го этажа. К сожалению, все погибли.

"Данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона "Жетысу". С окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба ДП города.

С целью расследования причины и других обстоятельств трагедии создана следственно-оперативная группа.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 22.11.2021 в 18:07:47   # 786721
Простите меня за несдержанность, НО ОНА ДУРА КОНЧЕНАЯ!!! Ладно сама это ее выбор, но зачем детей то? Они то здесь при чем? Три малыша... Дура...
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  Dredis 22.11.2021 в 19:15:52   # 786723
Мра.зь еба.ная
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  Dredis 22.11.2021 в 19:17:13   # 786724
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала
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  Panasonic 22.11.2021 в 19:30:27   # 786726
Цитата: Dredis от 22.11.2021 13:17:13
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала

А что, видео есть?
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  Софруджу 22.11.2021 в 19:33:01   # 786727
Цитата: Panasonic от 22.11.2021 13:30:27
Цитата: Dredis от 22.11.2021 13:17:13
Сука,ещё же хладнокровно каждого по очереди выбрасывала


А что, видео есть?


Ну, а как иначе? С тремя в охапку не выпрыгнешь ведь. Действительно, сука долбанутая.
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  bolatbol 22.11.2021 в 20:08:30   # 786730
Тут надо понять психологию доведённой до отчаяния матери. Она не видит смысла в постоянной борьбе за полуголодное существование, устала. Дети без нее будут ещё больше страдать, так думает она. И решает всех разом избавить от страданий. Тут родне надо было не бросать ее, помогать.
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  danilov 22.11.2021 в 21:30:31   # 786732
Quote:
Источник в правоохранительных органах сообщил @sputnikkz, что найдена предсмертная записка.

“Общий смысл такой, что не выдержали испытаний, которые были даны, устала от жизни. Никого конкретно не винит, но написано, что виновные в этом знают себя”, - сказал собеседник.

Он также отметил, что семья была полной, однако в момент трагедии 30-летнего главы семьи дома не было, а дверь была закрыта на ключ изнутри, а потому ее пришлось взломать.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений.
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