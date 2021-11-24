Сразу 12 объектов «серого» майнинга обнаружили в Жамбылской области

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danilov 24 Ноября 2021 в 17:43:35
По данным Министерства энергетики Казахстана, все они отключены от электроэнергии.
На основании обращений АО "KEGOC" было проведено 11 внеплановых проверок.
По результатам проверок в Жамбылской области было выявлено 12 объектов «серого майнинга» и один объект «серого майнинга» в Павлодарской области. Все 13 объектов, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу с суммарной мощностью 128,3 МВт, были отключены.
Пресс-служба Минэнерго
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