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Сразу 12 объектов «серого» майнинга обнаружили в Жамбылской области
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danilov 24 Ноября 2021 в 17:43:35
В Жамбылской и Павлодарской областях обнаружены 13 объектов «серого» майнинга, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства энергетики Казахстана, все они отключены от электроэнергии.
На основании обращений АО "KEGOC" было проведено 11 внеплановых проверок.
По результатам проверок в Жамбылской области было выявлено 12 объектов «серого майнинга» и один объект «серого майнинга» в Павлодарской области. Все 13 объектов, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу с суммарной мощностью 128,3 МВт, были отключены.
Пресс-служба Минэнерго
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  Skype 24.11.2021 в 19:55:32   # 786808
Нашли чего искали для галочки, у вас любой магазин или дом от 200 м объект внимания. Замер суточное потребление и будет вам новый повод для раследованиц
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