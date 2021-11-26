Блогеров из Казахстана приговорили к реальным срокам за шуточный угон такси в Москве

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danilov 26 Ноября 2021 в 11:38:51
Инцидент произошел в марте этого года. Трое граждан Казахстана вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Они попросили водителя BMW сложить пакеты в багажник, и, пока он выполнял просьбу, один из молодых людей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Потом они вернулись и пояснили водителю, что это был розыгрыш.
В результате против блогеров возбудили уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пацаны это пранкгой ))) через 3.5 года отпустят
УК РФ Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Вы намеренно искажаете информацию или просто сами не разобрались до конца в ситуации? Дочитайте до конца 166 статью УК РФ...
166 статья часть 2:
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
Так что они еще хорошо отделались... гуманненько к ним отнеслись.