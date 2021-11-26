 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Блогеров из Казахстана приговорили к реальным срокам за шуточный угон такси в Москве
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Ноября 2021 в 11:38:51
Суд приговорил трех блогеров, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, к 3,5 года лишения свободы каждого.



Инцидент произошел в марте этого года. Трое граждан Казахстана вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Они попросили водителя BMW сложить пакеты в багажник, и, пока он выполнял просьбу, один из молодых людей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Потом они вернулись и пояснили водителю, что это был розыгрыш.

В результате против блогеров возбудили уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.





Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 26.11.2021 в 11:55:38   # 786931
Коммент с ютуба:
Пацаны это пранкгой ))) через 3.5 года отпустят
поощрить (4) | покарать
  GoodZone 26.11.2021 в 12:25:47   # 786932
Мое сугубо личное мнение выражу словами Лаврова - "Дебилы, *ля...". Такое чувство, что у всякого рода пранкеров и прочей блогерской лабуды напрочь отбило чувство меры, такта, воспитанности, пропали моральные ценности и устои... Думаю, правильно посадили, может придет осознание, что за всем этим стремлением к сиюминутному хайпу стоят чувства других людей. А вдруг у этого таксиста было бы слабое сердце и он в больницу попал или еще похлеще? "Дебилы, *ля...".
поощрить (3) | покарать
  htmaker 26.11.2021 в 12:58:52   # 786934
Хайп затуманил мозги
поощрить (1) | покарать
  Dimmon 26.11.2021 в 13:50:33   # 786935
жестковатый приговор, я бы даже сказал показательный

УК РФ Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
поощрить | покарать
  GoodZone 26.11.2021 в 14:28:18   # 786937
Dimmon 26.11.2021 в 13:50:33 # 786935
Вы намеренно искажаете информацию или просто сами не разобрались до конца в ситуации? Дочитайте до конца 166 статью УК РФ...
166 статья часть 2:
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Так что они еще хорошо отделались... гуманненько к ним отнеслись.
поощрить | покарать
  Manitu 26.11.2021 в 14:53:48   # 786939
Жаль в тюрьме телефоны запрещены. Не хилые видосы могли бы там запилить. Там узнают что такое реальный хайп.
поощрить | покарать
  vvka 26.11.2021 в 17:22:28   # 786947
https://www.youtube.com/watch?v=shwibDzcaxs
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь