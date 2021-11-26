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Закона.Нет
В Туркестанской области выявлен факт хищения более 2,5 млрд тенге при поставке ноутбуков для дистанционного обучения
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danilov 26 Ноября 2021 в 14:49:34
Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО «МТ-Сервис» и должностных лиц Управления развития человеческого потенциала акимата области по факту хищения бюджетных средств.

В частности, государством в рамках программы «Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы» выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии COVID-19.

Директор ТОО «МТ-Сервис» заключил договор с ГУ «Управление развития человеческого потенциала» акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге.
При этом, поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям Заказчика.

Директор предприятия задержан.
Ведется следствие.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 26.11.2021 в 15:57:40   # 786942
Блядь как же можно громко говорить об этом, где ссылка на тендер сейчас искал не нашёл, хотел посмотреть что же там запрашивал умный гос орган?!
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  Moro 26.11.2021 в 16:16:27   # 786944
Козлы, обьедают, крадут у детей!
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  vvka 26.11.2021 в 17:05:15   # 786945
Все заметили, что крайний месяц все вдруг начали задерживать и находить ОПГ? Для граждан - типа смотрите, мы работаем, какие мы молодцы, не выходите на митинги, нагибайтесь дальше. Мы вам раз-два в год будем кидать "большие разоблачения", чтобы показать что мы работаем.
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  Даун 26.11.2021 в 17:48:17   # 786950
Упыри
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