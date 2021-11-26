В Туркестанской области выявлен факт хищения более 2,5 млрд тенге при поставке ноутбуков для дистанционного обучения

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danilov 26 Ноября 2021 в 14:49:34
В частности, государством в рамках программы «Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы» выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии COVID-19.
Директор ТОО «МТ-Сервис» заключил договор с ГУ «Управление развития человеческого потенциала» акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге.
При этом, поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям Заказчика.
Директор предприятия задержан.
Ведется следствие.
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