Американская писательница Сиболд извинилась перед своим «насильником»

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danilov 02 Декабря 2021 в 11:33:55
Сиболд пережила изнасилование в 1981 году, когда была студенткой Сиракузского университета США, передает РИА «Новости». Спустя несколько месяцев после инцидента она встретила на улице Энтони Бродуотера, узнала в нем нападавшего, сообщила об этом полиции и затем дала показания в суде. В 1982 году мужчина был осужден. Сиболд описала эту историю в своем дебютном романе «Счастливая».
В конце ноября 2021 года Бродуотер был оправдан судом штата Нью-Йорк и вышел на свободу.
«Во-первых, я хочу сказать, что мне искренне жаль Энтони Бродуотера, и я глубоко сожалею о том, через что вам пришлось пройти... Моей целью в 1982 году было добиться правосудия, а не увековечить несправедливость. И уж точно не изменить жизнь молодого человека навсегда и непоправимо тем преступлением, которое изменило мою», – написала Сиболд в публикации на блог-платформе Medium.
«Счастливая» – автобиографический роман американской писательницы, прославившейся после выхода романа «Милые кости». Автор рассказывает, как студенткой она была изнасилована, как преодолела психологическую травму и как добилась возмездия – насильник был наказан по всей строгости закона. «Счастливой» девушку назвал офицер полиции, рассказав, как ей повезло, ведь предыдущая жертва маньяка погибла.
***
Кратко как всё было
Изнасилование было, насильником был какой то негр.
Увидела потом на улице похожего негра и заявила в полицию.
На опознании не сумела его опознать из предъявленных ей нескольких других негров, но полиция все равно сфальсифицировала дело и засадила несчастного негра (служил в морской пехоте, был в то время в отпуске) в тюрьму.
Отсидел от звонка до звонка 17 лет, потому что отказывался признавать себя виновным (что тюремная администрация расценивала как "не раскаялся в содеяном").
Изнасилованная студентка потом стала видной писательницей, написала в том числе роман-мемуары об этом деле.
Недавно собирались снимать голливудский фильм по книге, но режисер погрузившись в подробности внезапно понял, что следствие сфальсифицировано, доказательств виновности негра нет. Нанял частного детектива, тот все раскопал, материалы передали в прокуратуру и суд вчера полностью негра оправдал.
Хеппи энд.
Энтони Броудуотер плачет после оправдания
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alpha_portal 02.12.2021 в 12:11:10 # 787237
В конце ноября 2021 года Бродуотер был оправдан судом.
Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании и оправданным в 2021 году.
Чегой то цифирки не совпадают.