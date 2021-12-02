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Закона.Нет
Встречник-полицейский без номеров
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danilov 02 Декабря 2021 в 14:32:50
Инцидент произошел рано утром 2 декабря по Талгарской трассе в районе поселка Бесагаш. Очевидец на камеру снял, как водитель Mercedes около 7.00 во время заторов оказался на полосе встречного движения. Он заявил, что мужчина был одет в полицейскую униформу и ездил без госномеров. Это можно увидеть и на видео, которое опубликовали в соцсетях.



Автор ролика также отметил, что сам передвигался в противоположном направлении и грубо нарушивший ПДД полицейский едва не врезался в него.

"Сегодня в 07.05 утра вдалеке перед собой я увидел Mercedes темного цвета, водитель которого избегал пробку и ехал по встречной полосе. Я начал фарами предупреждать, чтобы он освободил мою полосу, на что он начал мне моргать дальним светом. Потом вообще включил дальний свет, видимо, требовал, чтобы я освободил дорогу и объехал его по обочине.

После нескольких секунд выяснилось, что он едет на приличной скорости, а этого я в темноте, еще и с дальним светом, не почувствовал. Его авто оказалось передо мной уже на критической дистанции, и я начал тормозить и одновременно уходить направо, в обочину. А он тоже начал рулить в том же направлении, и мы в миллиметре друг от друга со свистом шин остановились на обочине", - рассказал очевидец происшествия Марс Усенов.

По его словам, после этого водитель Mercedes не вышел из машины, но начал что-то говорить из салона авто и жестом руки требовал пропустить его.

"Он забыл, что сам стоит в противоположной стороне дороги. Я вышел из машины, чтобы выяснить ситуацию, а он сдал назад. Когда я начал снимать на видео, он вырулил на полосу встречного движения и с пробуксовкой колес уехал в сторону города. За рулем был молодой человек 25-30 лет... Просьба сотрудникам силовых структур принять меры во избежание повторения этой ситуации и во избежание причинения вреда имуществу и здоровью людей", - добавил Усенов.

В полиции Алматы прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, на видео был запечатлен сотрудник Полка патрульной полиции. Отмечается, что он допустил ряд грубых нарушений ПДД.

"Сотрудник привлечен к административной ответственности. В настоящее время по данному факту также проводится служебная проверка. Действия полицейского будут рассмотрены дисциплинарной комиссией ДП Алматы с дальнейшим принятием мер. Отметим, что такие факты недопустимы. На противоправные действия со стороны сотрудников полиции руководство МВД и ДП всегда придерживается принципиальной позиции", - рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.12.2021 в 22:15:30   # 787266
Автор ролика рисковал своей жизнью, потому что ментяра скорее всего был пьян и мог просто наехать на него.
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