Очень заботливый папа

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Гость 07 Декабря 2021 в 11:18:18
Изначально конкурсная комиссия должна была разыграть 54 лота. Заявки в надежде получить земли подали 182 фермера. Закончилось все ожидаемо - недовольные итогами конкурса пожаловались в департамент по делам госслужбы. Фермеры обвинили членов земельной комиссии в предвзятости.
В результате на ковре совета по этике оказалась целая компания: замакима, начальники отделов земельных отношений, архитектуры, градостроительства и строительства, юрист аппарата акима района, а также главы семи аулов.
Особенно фермеры возмутились итогами 54-го лота. По нему разыгрывался участок в 2,4 тысячи гектаров. Его на 49 лет получил Жандарбек БОРАНБАЕВ. Однако у остальных участников возникли справедливые вопросы - у Боранбаева всего 15 буренок, а у проигравшего главы крестьянского хозяйства “Акниет-2” 257 голов крупного рогатого скота и еще сельхозтехника. Что за несправедливость?
В комиссии тем временем пытались объяснить, что за проигравшего проголосовали 6 человек, тогда как за победителя - 12. Однако возмущенных фермеров это не убедило - как им тягаться с Боранбаевым, если тот является сыном председателя земельной комиссии, а по совместительству замакима Байганинского района Базарбека БОРАНБАЯ?!
Помимо этого за бортом осталось еще несколько хозяйств - “Райса”, “Торе” и “Нур”. В совете по этике сделали вывод, что с ними в вопросах выделения земель также обошлись несправедливо.
В итоге за допущенные нарушения акимы сельских округов и юрист аппарата получили несоответствие занимаемой должности. Заботливый папа, он же замакима района, остался не удел. Руководитель райотдела земельных отношений тоже покинул свое кресло. Лишь уволенный главный архитектор района Нуржан ЖУБАНЫШЕВ пытался восстановиться в должности через суд, однако проиграл. Что касается сына Боранбая, который получил пастбищные угодья, то акимат сейчас судится с ним в надежде вернуть гектары.
Акмарал МАЙКОЗОВА
https://time.kz/articles/nu/2021/12/06/ochen-zabotlivyj-papa
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