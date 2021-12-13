Замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову поместили под домашний арест

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danilov 13 Декабря 2021 в 09:28:38
«ХАМЕНОВА ОСТАЛАСЬ ДОМА. А еще сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, ранее задержанной антикором по подозрению в получении взятки. Борцы с коррупцией и прокуратура попросили арестовать чиновницу сроком на два месяца, однако следственный судья с их доводами не согласился и отправил Хаменову под домашний арест. Это означает, что суд сомневается в виновности чиновницы. Тем более, как выяснилось, заместитель акима не получала деньги в руки. Известно лишь, что у нее состоялся разговор с начальником управления культуры Акылбеком Рыскалиевым, возможно, ранее задержанным со взяткой. То есть физически деньги ей никто не отдавал и на «Каспи» не закидывал. Я не удивлюсь, если в итоге окажется, что все это подстава со стороны подчиненного, который просто не захотел садиться в тюрьму, вот и согласился вломить начальницу. Одним словом, отказ в санкционировании ареста Хаменовой наводит на мысли, что в этом уголовном деле не все так очевидно», - написал Козачков на своей странице в социальной сети.
В марте 2020 года Хаменова получила пост замакима Атырауской области, а сегодня появились сообщения о ее задержании. Как сообщал ранее КазТАГ, сейчас дверь в кабинет экс-депутата опечатана. По некоторым данным, ей вменяют получение взятки по тендеру на установку памятника Абаю на сумму Т150 млн.
https://kaztag.kz/ru/news/zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-khamenovu-pomestili-pod-domashniy-arest
Комментарии, по рейтингу, по дате
Надеюсь с сохранением заработной платы а то как жить то ? .
Т.е любому чинуше закинь денег на Каспий и срок обеспечен ?? Жесть