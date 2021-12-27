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Врачам вынесли приговор за смерть малыша, проглотившего магнитик в Атырауской области
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GoodZone 27 Декабря 2021 в 08:22:21
24 декабря в суде №2 г. Атырау был вынесен приговор в отношении врачей Областной детской больницы - хирургов Тлеугалиева, Зулкашева и Адрисова и педиатра Тажгалиевой. Они обвинялись по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека".

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года скончался 11-месячный ребенок - он проглотил магнитик от крышки iPad. При этом родные малыша обращались за помощью, но медики не стали оперировать малыша, якобы ссылаясь на то, что инородный предмет выйдет естественным путем.

По информации пресс-службы суда №2 г.Атырау, дежурившие 22, 23, 26 декабря 2019 года врачи-хирурги Атырауской областной детской больницы Тлеугалиев, Зулкашев, Адрисов, врач-педиатр Тажгалиева не оказали надлежащей медицинской помощи ребенку 2018 года рождения, проглотившему инородное тело.

- Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения ребенок скончался. Вина подсудимых нашла свое подтверждение показаниями потерпевшего, свидетелей и заключениями экспертизы, специалистов, - пояснили в пресс-службе суда.

Как выяснилось, прокурор просил назначить всем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года и на основании акта амнистии освободить их от основного наказания ввиду совершения преступления небольшой тяжести.
Стороны потерпевших просила назначить врачам строгое наказание.

К слову, сами подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и просили их оправдать.

- Суд при назначении наказания учел все смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, роль каждого из соучастников преступления. В связи с этим, всем осужденным назначено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев за совершение деяния, повлекшее по неосторожности смерть человека. Зулкашеву назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на 3 года, Тлеугалиеву, Адрисову, Тажгалиевой – на 2 года. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» они освобождены от наказания в виде лишения свободы, так как согласно Уголовному кодексу это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести. Гражданский иск по делу не предъявлен, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://mgorod.kz/nitem/chetveryx-vrachej-atyrauskoj-oblasti-osudili-za-smert-godovalogo-malysha/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 27.12.2021 в 14:21:28   # 788081

В данном случае надо судить мамашу , как в руках у 11-месячного ребенка оказался магнитик от крышки ? .
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  GoodZone 27.12.2021 в 14:35:51   # 788083
KAN13 27.12.2021 в 14:21:28 # 788081
Наверное мамаша из тех кто "этих помоем или новых нарожаем"... Возможно вина врачей есть, но "яжмать" то куда смотрела? возможно просто дала телефон поиграть, чтобы не мешал...
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  Практичный 27.12.2021 в 16:37:27   # 788088
У вас обоих дети есть? Тут речь идет о том почему врачи не предприняли меры.
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