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Гостелеканал сообщает о задержании директора ГПЗ в Жанаозене.
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danilov 05 Января 2022 в 10:35:33
Сообщается, что задержанный гендиректор Жанаозенского ГПЗ необоснованно поднял цены накануне протестов.

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод Накбергена Тулепова.

Этот завод поставляет сжиженный природный газ на всю Мангистаускую область и большую часть страны.
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  Dimmon 05.01.2022 в 10:47:29   # 788484
один из первых среди крайних
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  troll 05.01.2022 в 10:48:53   # 788485
еще одну пешку убрали.
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  walker 05.01.2022 в 10:50:05   # 788486
Вроде как нашли козла отпущения.
Интересно, какую статью УК ему инкриминируют?
А агентство или комитет по регулированию естественных монополий вообще нафига тогда?
Нах такие жирные коты, которые мышей не ловят.
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  Маке0912 05.01.2022 в 13:36:53   # 788503
Да отделается легким испугом . Пожурят и отпустят. Потому что на таких позициях сидят только с клана Назара. Все углеводороды под ним.
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  Walter 05.01.2022 в 14:03:40   # 788509
Цитата: walker от 05.01.2022 04:50:05
Вроде как нашли козла отпущения.
Интересно, какую статью УК ему инкриминируют?
А агентство или комитет по регулированию естественных монополий вообще нафига тогда?
Нах такие жирные коты, которые мышей не ловят.

Этот вообще не причём. Исполнял то что ему в трубку говорили
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