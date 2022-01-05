Гостелеканал сообщает о задержании директора ГПЗ в Жанаозене.

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danilov 05 Января 2022 в 10:35:33
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод Накбергена Тулепова.
Этот завод поставляет сжиженный природный газ на всю Мангистаускую область и большую часть страны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересно, какую статью УК ему инкриминируют?
А агентство или комитет по регулированию естественных монополий вообще нафига тогда?
Нах такие жирные коты, которые мышей не ловят.
Цитата: walker от 05.01.2022 04:50:05
Вроде как нашли козла отпущения.
Интересно, какую статью УК ему инкриминируют?
А агентство или комитет по регулированию естественных монополий вообще нафига тогда?
Нах такие жирные коты, которые мышей не ловят.
Вроде как нашли козла отпущения.
Интересно, какую статью УК ему инкриминируют?
А агентство или комитет по регулированию естественных монополий вообще нафига тогда?
Нах такие жирные коты, которые мышей не ловят.
Этот вообще не причём. Исполнял то что ему в трубку говорили