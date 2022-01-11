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Трое высокопоставленных силовиков умерли за день в Казахстане
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danilov 11 Января 2022 в 09:34:46
Среди версий — самоубийство

Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 11.01.2022 в 10:04:09   # 788599
нет человека, нет проблем...
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  Skype 11.01.2022 в 14:48:28   # 788610
Так то да, нет человека нет проблем. Зачищают по ходу
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