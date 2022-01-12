В Талдыкоргане расстреляли автомобиль с семьей

@marat_zhylanbayev

Токаев приказываю стрелять на поражение, без предупреждения.

В Алматы расстреляли двух пенсионеров: 70 и 65-летних мужа и жену. 7 января около 19.00 супружеская пара пропала по дороге домой. Нашли их родные только 10 января на перекрестке Фурманова-Сатпаева, через который проходил их маршрут. Сгоревшие останки мужчины и женщины находились в том, что осталось от Mitsubishi-outlander. В авто насчитали пятьдесят отверстий от пуль. Люди сгорели до тла. В морг увезли только череп мужчины и остатки костей. На штрафной стоянке в Алматы сейчас находятся десятки сгоревших автомобилей с останками. Вот так военные зачищали город. Показываем сгоревшую машину, данные погибших, по просьбе родственников, не указываем.