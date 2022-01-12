В Талдыкоргане расстреляли автомобиль с семьей

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danilov 12 Января 2022 в 15:27:37
Как рассказывают родные, 51-летние Нурболат Сейткулов, Алтынай Етаева и их 15-летняя дочь Нурай возвращались из гостей. На часах было около 20:30 часов вечера, в это время в городе как раз действовал комендантский час.
"Они могли не знать, что комендантский час с восьми вечера сделали. Они домой возвращались на своей машине. За рулем дядя был. Как точно все произошло, никто пока не знает", - рассказал племянник погибшей женщины.
Родные предполагают, что их, возможно, просили остановиться, но они не услышали. И тогда был открыт огонь на поражение.
"Говорят, военные стреляли... Потому что они же патрулируют. Но точно не знаем. Машину забрали в воинскую часть".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 12.01.2022 в 15:33:24 # 788668
@marat_zhylanbayev
Токаев приказываю стрелять на поражение, без предупреждения.
В Алматы расстреляли двух пенсионеров: 70 и 65-летних мужа и жену. 7 января около 19.00 супружеская пара пропала по дороге домой. Нашли их родные только 10 января на перекрестке Фурманова-Сатпаева, через который проходил их маршрут. Сгоревшие останки мужчины и женщины находились в том, что осталось от Mitsubishi-outlander. В авто насчитали пятьдесят отверстий от пуль. Люди сгорели до тла. В морг увезли только череп мужчины и остатки костей. На штрафной стоянке в Алматы сейчас находятся десятки сгоревших автомобилей с останками. Вот так военные зачищали город. Показываем сгоревшую машину, данные погибших, по просьбе родственников, не указываем.
Токаев приказываю стрелять на поражение, без предупреждения.
В Алматы расстреляли двух пенсионеров: 70 и 65-летних мужа и жену. 7 января около 19.00 супружеская пара пропала по дороге домой. Нашли их родные только 10 января на перекрестке Фурманова-Сатпаева, через который проходил их маршрут. Сгоревшие останки мужчины и женщины находились в том, что осталось от Mitsubishi-outlander. В авто насчитали пятьдесят отверстий от пуль. Люди сгорели до тла. В морг увезли только череп мужчины и остатки костей. На штрафной стоянке в Алматы сейчас находятся десятки сгоревших автомобилей с останками. Вот так военные зачищали город. Показываем сгоревшую машину, данные погибших, по просьбе родственников, не указываем.
P.s. Ссылку на инстаграм не могу ствить.
Вы бы завязывали тащить сюда всякие, мягко говоря, сплетни... НЕ нужно сейчас этого делать, да и вообще не нужно в любых обстоятельствах...
А по поводу новости и щепок, ну ясно же всем сказано было - КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС, на улицах военные бандюков вылавливают, какого *рена поперлись? сидите дома... Если это военные или силы правопорядка, то их вины в этом нет, они действовали по законам ЧП. Но некоторым то законы не писаны, типа "а ничего не будет", вот и прилетел нежданчик. Головой думать нужно и родных беречь, а не плевать на закон... Жертвы сами виноваты. Чисто по-человечески мне их жаль, по глупости своей погибли.
"Они могли не знать, что комендантский час с восьми вечера сделали.
Quote:
Родные предполагают, что их, возможно, просили остановиться, но они не услышали. И тогда был открыт огонь на поражение.Трудно поверить что не знали и что не слышали что их останавливают. Скорее всего понты колотил глава семьи, ну или как вариант ехал под алкоголем после гостей. Жаль что погибли из-за глупости мужчины, военные тут ни при чем. Им ведь неизвестно было кто передвигается на авто после наступления комендантского часа и они выполнили приказ.