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Закона.Нет
В Талдыкоргане расстреляли автомобиль с семьей
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danilov 12 Января 2022 в 15:27:37
Как сообщает канал https://t.me/kozachkow, в Алматинской области вчера похоронили семью из трёх человек - мужа с женой и их 15-летнюю дочь. Их автомобиль расстреляли то ли военные, то ли полицейские, якобы они отказались подчиняться.

Как рассказывают родные, 51-летние Нурболат Сейткулов, Алтынай Етаева и их 15-летняя дочь Нурай возвращались из гостей. На часах было около 20:30 часов вечера, в это время в городе как раз действовал комендантский час.

"Они могли не знать, что комендантский час с восьми вечера сделали. Они домой возвращались на своей машине. За рулем дядя был. Как точно все произошло, никто пока не знает", - рассказал племянник погибшей женщины.

Родные предполагают, что их, возможно, просили остановиться, но они не услышали. И тогда был открыт огонь на поражение.

"Говорят, военные стреляли... Потому что они же патрулируют. Но точно не знаем. Машину забрали в воинскую часть".

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 12.01.2022 в 15:33:24   # 788668
Да, печально, лес рубят-щепки летят.
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  Dragon 12.01.2022 в 17:24:34   # 788678
Quote:
@marat_zhylanbayev
Токаев приказываю стрелять на поражение, без предупреждения.
В Алматы расстреляли двух пенсионеров: 70 и 65-летних мужа и жену. 7 января около 19.00 супружеская пара пропала по дороге домой. Нашли их родные только 10 января на перекрестке Фурманова-Сатпаева, через который проходил их маршрут. Сгоревшие останки мужчины и женщины находились в том, что осталось от Mitsubishi-outlander. В авто насчитали пятьдесят отверстий от пуль. Люди сгорели до тла. В морг увезли только череп мужчины и остатки костей. На штрафной стоянке в Алматы сейчас находятся десятки сгоревших автомобилей с останками. Вот так военные зачищали город. Показываем сгоревшую машину, данные погибших, по просьбе родственников, не указываем.


P.s. Ссылку на инстаграм не могу ствить.
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  GoodZone 12.01.2022 в 18:01:18   # 788680
Dragon 12.01.2022 в 17:24:34 # 788678
Вы бы завязывали тащить сюда всякие, мягко говоря, сплетни... НЕ нужно сейчас этого делать, да и вообще не нужно в любых обстоятельствах...
А по поводу новости и щепок, ну ясно же всем сказано было - КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС, на улицах военные бандюков вылавливают, какого *рена поперлись? сидите дома... Если это военные или силы правопорядка, то их вины в этом нет, они действовали по законам ЧП. Но некоторым то законы не писаны, типа "а ничего не будет", вот и прилетел нежданчик. Головой думать нужно и родных беречь, а не плевать на закон... Жертвы сами виноваты. Чисто по-человечески мне их жаль, по глупости своей погибли.
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  старик 12.01.2022 в 21:55:49   # 788700
Quote:
"Они могли не знать, что комендантский час с восьми вечера сделали.

Quote:
Родные предполагают, что их, возможно, просили остановиться, но они не услышали. И тогда был открыт огонь на поражение.
Трудно поверить что не знали и что не слышали что их останавливают. Скорее всего понты колотил глава семьи, ну или как вариант ехал под алкоголем после гостей. Жаль что погибли из-за глупости мужчины, военные тут ни при чем. Им ведь неизвестно было кто передвигается на авто после наступления комендантского часа и они выполнили приказ.
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  Dragon 12.01.2022 в 22:44:06   # 788718
1937 год на дворе? Расстреливать гражданских людей изза приказа могут только долбанутые!!! А дать такой приказ вдвойне долбонутый человек жаждущий властью!!! Пройдет время и получат свои оценки историей все. И конечно же получат свои оценки те, кто отказались стрелять в свой народ!!! Но меня поражают другие долбанутые, которые оправдывают тех долбанутых!!!
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